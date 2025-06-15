Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Kanadas G7-Gipfel: Trump gegen den Rest der Welt?

Eine kanadische Flagge (links) und eine Flagge von Alberta flattern im Wind, im Hintergrund der Wedge Mountain am Ort des G7-Treffens der Staats- und Regierungschefs in Kananaskis, Alberta, am 2. Juni 2025.
Eine kanadische Flagge (links) und eine Flagge von Alberta flattern im Wind, im Hintergrund der Wedge Mountain am Ort des G7-Treffens der Staats- und Regierungschefs in Kananaskis, Alberta, am 2. Juni 2025. Copyright  Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP
Copyright Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP
Von Emma De Ruiter mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen
Diesen Artikel teilen

Im Vorfeld des G7-Gipfels gab es bereits Anzeichen für eine subtile Ablehnung Trumps durch andere Staats- und Regierungschefs in der Gruppe. Zudem hat der Angriff Israels auf den Iran die Weltlage vor dem am Montag beginnenden G7-Gipfel in den kanadischen Rocky Mountains in ein neues Licht gerückt.

WERBUNG

Am Sonntag treffen die Staats- und Regierungschefs der Welt zu einem Gipfeltreffen der "Gruppe der Sieben" in der Gemeinde Kananaskis ein. Der Treffpunkt liegt im Südwesten der kanadischen Provinz Alberta, inmitten unberührter Natur - mitten in den Rocky Mountains.

Die Gruppe der Sieben besteht aus Kanada, den USA, Frankreich, Italien, Japan, Deutschland und Großbritannien. Die Europäische Union nimmt ebenfalls teil, ebenso wie andere Staatsoberhäupter, die nicht zur G7 gehören, aber vom kanadischen Premierminister Mark Carney eingeladen wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird teilnehmen und voraussichtlich mit Donald Trump zusammentreffen.

Weitere Staats- und Regierungschefs werden Trump sowohl in einer Gruppe als auch zu bilateralen Gesprächen treffen.

Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum wird teilnehmen und erwartet ihr erstes persönliches Treffen mit Trump.

Anwesend sind zudem der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Premierminister Keir Starmer und der japanische Premierminister Shigeru Ishiba.

Eine neue Ära in den Beziehungen zu den USA

Im Vorfeld des G7-Gipfels hat es bereits Anzeichen für eine subtile Ablehnung Trumps durch andere Staats- und Regierungschefs in der Gruppe gegeben. Der französische Präsident Emanuel Macron wollte am Wochenende als "Zeichen der europäischen Solidarität" Grönland besuchen.

Carney sagte, die USA seien nicht mehr die "vorherrschende" Kraft in der Welt, nachdem Trumps Zölle Risse in der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen den USA und ihrem nördlichen Nachbarn verursacht hätten.

"Wir standen während des Kalten Krieges und in den Jahrzehnten danach Schulter an Schulter mit den Amerikanern, als die Vereinigten Staaten eine dominierende Rolle auf der Weltbühne spielten", sagte Carney vergangene Woche auf Französisch. "Heute gehört diese Vorherrschaft der Vergangenheit an."

Der neue Premierminister fügte hinzu, dass die USA mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 zum globalen Hegemon geworden seien, eine Autoritätsposition, die durch Trumps transaktionalen Charakter, der wenig Wert auf die Verteidigung demokratischer Werte oder der Rechtsstaatlichkeit legt, untergraben werde.

"Jetzt beginnen die Vereinigten Staaten, ihre Hegemonie zu monetarisieren: Sie verlangen Geld für den Zugang zu ihren Märkten und reduzieren ihren relativen Beitrag zu unserer kollektiven Sicherheit", sagte Carney.

Israels Angriffe auf den Iran haben der Weltlage eine neue Dimension verliehen und werden voraussichtlich die Diskussionen während des Gipfels dominieren.

Andere Themen werden wahrscheinlich Trumps drohende Zölle und der Krieg in der Ukraine sein.

Die italienische Regierungschefin Meloni hat sich als "Brücke" zwischen der Trump-Administration und dem übrigen Europa positioniert. Doch Italiens starke Unterstützung für die Ukraine und Trumps angedrohte Zölle auf europäische Waren haben Meloni, die als einziges europäisches Staatsoberhaupt an Trumps Amtseinführung teilgenommen hat, in eine schwierige Lage gebracht.

Es scheint sich bereits abzuzeichnen, dass die Vision des US-Präsidenten für die Welt weitgehend unvereinbar mit den Wünschen der übrigen Staats- und Regierungschef ist.

Diesen Artikel teilen

