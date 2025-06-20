Kann der israelische Iron Dome den iranischen Raketen standhalten?

Seit gut einer Woche greifen sich Israel und Iran gegenseitig an. Israel verübte Angriffe auf Atominfrastruktur des Irans, der Iran reagierte mit schweren Rückschlägen. Wie gut und wie lange hält der Iron Dome über Israel stand?

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Israels sogenannter Iron Dome ist weltweit das führende Luftabwehrsystem. Akut unter iranischem Beschuss hat sich das Abfangen als wirksam erwiesen. Israel konnte den Iran angreifen, ohne im selben Ausmaß Verluste an der Heimatfront zu verzeichnen.

Da der Krieg jedoch weitergeht, verbraucht Israel seine Abfangraketen schneller, als das Land sie produzieren kann. Dies wird im Sicherheitsapparat mit wachsender Besorgnis beobachtet, teilten acht aktuelle und ehemalige Abgeordnete mit. Gehen dem Land die Vorräte ausgehen, bevor der Iran sein Arsenal leert?

Wie viele Abfangraketen hat Israel?

Dies hat die israelischen Streitkräfte (IDF) veranlasst, den Einsatz von Abfangjägern zu rationalisieren und dem Schutz von bewohnten Gebieten und strategischer Infrastruktur Vorrang einzuräumen. "Abfangjäger sind keine Reiskörner", sagte Generalmajor a.D. Ran Kochav, ehemaliger Kommandeur des Luftabwehrsystems. "Sie sind zahlenmäßig begrenzt." Er fügte hinzu: "Wenn die Raketen auf Raffinerien in Haifa zielen, ist es viel wichtiger, sie abzufangen als eine Rakete, die in der Negev-Wüste einschlägt."

Das israelische Militär weigert sich, die Zahl der verbleibenden Abfangjäger bekannt zu geben, um dem Iran keinen Feldvorteil zu verschaffen. Informationen deuten darauf hin, dass bis Mittwochmorgen etwa 400 Raketen aus dem Iran abgefeuert wurden, von denen 360 abgefangen oder überwacht wurden, bis sie in unbewohntem Land oder im Meer niedergingen. Etwa 40 Raketen trafen ihre Ziele.

Israelische Vertreter schätzen, dass der Iran bei Ausbruch der Kämpfe über etwa 2.000 ballistische Raketen verfügte. Davon wurden bisher zwischen einem Drittel und der Hälfte eingesetzt, entweder durch direkten Abschuss oder durch die Zerstörung von Lagereinrichtungen. Der Iran scheint die Häufigkeit der Angriffe zu verringern, da er erkannt hat, dass mit den Bestände möglichst langfristig gehaushaltet werden soll.

Das sind Israels Verteidigungssysteme

Israel stützt sich auf sieben Verteidigungssysteme, vor allem aber auf

Das Arrow-System zum Abfangen von hochfliegenden Raketen.

zum Abfangen von hochfliegenden Raketen. David's Sling zum Abfangen von Raketen in mittlerer Höhe.

Iron Dome zur Abwehr von Kurzstreckenraketen und Abfangjäger-Splittern.

Die USA haben Israel auch zusätzliche Abwehrsysteme zur Verfügung gestellt. Einige werden von Schiffen im Mittelmeer aus gestartet werden. Die USA gaben außerdem ein neues Lasersystem weiter, das jedoch noch nicht umfassend getestet wurde. Auch Kampfflugzeuge werden zum Abfangen von Drohnen eingesetzt.

Angesichts der steigenden Zahl der zivilen Todesopfer - bisher 24 und mehr als 800 Verletzte - werden in Israel Stimmen laut, die ein Ende des Krieges fordern. Die Angriffe sollen beendet werden, bevor die israelischen Verteidigungsanlagen bis an ihre Grenzen getrieben werden, insbesondere wenn sie Ressourcen für den Schutz strategischer Anlagen wie des Reaktors in Dimona oder des militärischen Hauptquartiers in Tel Aviv aufwenden müssen.

Israels Angriffsstrategie: Zerstörung von Abschussrampen

Zohar Balti, ein ehemaliger hochrangiger Mossad-Offizier, glaubt, dass Israel "ein Zeitfenster von zwei bis drei Tagen hat, um den Sieg zu erklären und den Krieg zu beenden", nachdem es gelungen ist, die meisten iranischen Atomziele zu treffen.

Andere setzen auf die Fähigkeit Israels, die verbleibenden iranischen Abschussrampen - sowohl feste als auch mobile sowie unter- und überirdisch - zu zerstören, um die Fähigkeit Teherans zu schwächen, groß angelegte gleichzeitige Angriffe zu starten. Schätzungen zufolge hat Israel mehr als ein Drittel dieser Abschussvorrichtungen zerstört und damit die Häufigkeit der iranischen Angriffe verringert.

"Das eigentliche Problem ist die Anzahl der Plattformen und nicht die Anzahl der Raketen", sagte Assef Cohen, ehemaliger Kommandeur der Abteilung für iranische Angelegenheiten im militärischen Geheimdienst. "Je mehr Plattformen zerstört werden, desto weniger wird der Iran in der Lage sein, Massenangriffe auszuführen, und er wird eine Belästigungstaktik anwenden müssen: Ab und zu eine oder zwei Raketen, die auf zwei verschiedene Gebiete zielen, um die Abwehr zu verwirren."

Letztendlich hängt die Fortsetzung und Nachhaltigkeit dieses Krieges von einer eskalierenden Konfrontation zwischen den begrenzten Verteidigungsressourcen auf beiden Seiten und der Fähigkeit der wirtschaftlichen und moralischen Widerstandsfähigkeit angesichts der eskalierenden menschlichen und materiellen Kosten ab.