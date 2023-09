„Arrow 3“: Deutschland kauft israelisches Luftabwehrsystem

Von euronews

Die deutsche Bundeswehr setzt künftig auf das israelische Waffensystem Arrow 3, um den eigenen Luftraum zu verteidigen. Das Rüstungsgeschäft hat einen Wert von fast vier Millarden Euro.

Die deutsche Bundeswehr setzt künftig auf das israelische Waffensystem Arrow 3, um den eigenen Luftraum zu verteidigen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die Verteidigungsminister der beiden Staaten.

Einverständnis der Vereinigten Staaten

Das Rüstungsgeschäft im Wert von fast vier Milliarden Euro ist das umfangreichste in der Geschichte Israels. Bevor es abgeschlossen wurde, musste das Einverständnis der Vereinigten Staaten eingeholt werden, da das Waffensystem einer Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel entstammt.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte: „Es ist ohne Übertreibung ein historischer Tag für unsere beiden Nationen. Wir sind uns einig: Das System Arrow wird deutsche Luftverteidigung zukunftsfähig aufstellen. Es ist eines der besten, wenn nicht das beste System. Und wir sind sehr froh, dass wir nach wirklich relativ kurzen Verhandlungen heute zur Unterzeichnung der Absichtserklärung kommen konnten." Das Waffensystem soll auch in das Schutzschild der NATO eingebunden werden, so Pistorius.

Sein Amtskollege Yoav Galant sagte, der Staat Israel sei bereit, seine Verteidigungs- und Industriekooperation mit weiteren Partnern weltweit auszubauen.

Seit Jahren Rüstungsgeschäfte zwischen Israel und Deutschland

Es ist nicht das erste Rüstungsgeschäft der beiden Staaten. Deutschland nutzt unter anderem Drohnen israelischer Bauart, eine Werft in Kiel baut U-Boote für Israel.

Seit den späten 1950er Jahren verwendete die Bundeswehr bereits die Maschinenpistole Uzi, die ebenfalls in Israel entwickelt wurde. Aus diplomatischen Gründen wurde allerdings angegeben, die Uzi sei erst seit 1964 in der deutschen Armee genutzt worden. Ende 2013 wurde die Uzi in der Bundeswehr ausgemustert.