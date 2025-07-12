WERBUNG

Vor dem Absturz eines Air India-Flugzeugs im vergangenen Monat wurden die Kraftstoffkontrollschalter von "Run" auf "Cutoff" umgeschaltet. Dies geht aus einem vorläufigen Untersuchungsbericht der indischen Behörde zur Untersuchung von Flugzeugunfällen hervor, der am frühen Samstag veröffentlicht wurde.

Kurz nach dem Start und nachdem das Flugzeug seine Höchstgeschwindigkeit von 180 Knoten erreicht hatte, "wechselten die Schalter für die Treibstoffabschaltung von Triebwerk 1 und Triebwerk 2 innerhalb einer Sekunde nacheinander von der Position "RUN" in die Position "CUTOFF", was zu einem Verlust des Triebwerksschubs kurz nach dem Verlassen der Startbahn führte", so der Bericht.

Kurz nachdem beide Schalter ausgeschaltet worden waren, wurden sie wieder in die Run-Position zurückgeschaltet. Einer der Piloten gab den Funkspruch "MAYDAY MAYDAY MAYDAY" ab, doch das Flugzeug konnte nicht schnell genug an Fahrt gewinnen, nachdem es begonnen hatte, an Höhe zu verlieren.

Schalter für Treibstoffzufuhr von "RUN" auf "CUTOFF" umgestellt

Der Flug dauerte etwa 30 Sekunden, bevor es abstürzte.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass ein Pilot vor dem Absturz auf dem Cockpit-Voice-Recorder zu hören war, als er fragte, warum der andere Pilot den Treibstoff abgestellt habe. Der andere Pilot antwortete, dass er dies nicht getan habe.

Aus dem Bericht geht nicht hervor, wie der Schalter unabsichtlich in die Abschaltposition gebracht worden sein könnte.

Triebwerksschalter werden in der Regel von Piloten verwendet, um Triebwerke am Boden oder bei einem Triebwerksausfall während des Fluges manuell zu starten oder abzustellen.

Luftfahrtexperten zufolge ist es nicht möglich, die Schalter versehentlich zu verstellen, da sie hinter den Schubhebeln angebracht sind und über einen Verriegelungsmechanismus verfügen, der ein versehentliches Abschalten verhindert.

Am 12. Juni war die nach London fliegende Boeing 787-8 Dreamliner der Air India über der nordwestindischen Stadt Ahmedabad abgestürzt. Kurz nach dem Überfliegen der Flughafenmauer begann das Flugzeug an Höhe zu verlieren und stürzte schließlich in ein Wohnheim für medizinisches Personal. Mindestens 24 Anwohner wurden getötet und viele weitere verletzt.

An Bord der Maschine befanden sich 230 Passagiere, von denen bis auf einen alle ums Leben kamen.

Air India teilte mit, es arbeite mit den Behörden bei der Untersuchung des Absturzes uneingeschränkt zusammen.