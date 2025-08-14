WERBUNG

Der Kreml hat Einzelheiten über das mit Spannung erwartete Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin bekannt gegeben, das am Freitag in Alaska stattfinden soll.

Putins Berater Juri Uschakow sagte am Donnerstag, die Gespräche würden auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage stattfinden und das Programm des Gipfels stehe fest.

Das Treffen beginnt demnach um 11:30 Uhr lokaler Zeit (21:30 Uhr MESZ) mit einem Einzelgespräch zwischen den Staats- und Regierungschefs in Anwesenheit von Dolmetschern.

Unmittelbar danach ist ein Arbeitsfrühstück vorgesehen, dessen Dauer und Zeitpunkt vom Verlauf des ersten Gesprächs abhängen.

Nach dem Arbeitsfrühstück werden die Gespräche in einem breiteren Rahmen mit den Delegationen fortgesetzt.

Zur russischen Delegation gehören Uschakow, Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Belousow, Finanzminister Anton Siluanow und der Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds Kirill Dmitriew.

Die Zusammensetzung der US-Delegation wurde noch nicht bekannt gegeben.

In der Moskauer Delegation fehlt Putins Präsidentenberater Wladimir Medinskij, der das russische Team bei den direkten Gesprächen mit der Ukraine in Istanbul leitete.

Medinskij vertrat Moskau auch beim ersten Versuch von Gesprächen in Istanbul im März 2022. Seine Abwesenheit zeigt die Haltung des Kremls zu den Istanbuler Gesprächen mit der Ukraine und die mangelnde Bereitschaft zu einem direkten Dialog mit Kyjiw.

Geringe Erwartungen und hoher Einsatz

Putins Berater Uschakow sagte, das zentrale Thema des Gipfels in Alaska sei die "Beilegung" des russischen Krieges in der Ukraine, obwohl auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die globale Sicherheit diskutiert werden sollen.

Uschakow sagte, der Kreml betrachte es als symbolisch, dass das Treffen "in der Nähe der Gräber sowjetischer Piloten in Alaska" stattfinden werde.

Das ukrainische Zentrum für Desinformationsbekämpfung erklärte, dass Putin nach Angaben des Zentrums für Verteidigungskräfte möglicherweise bestimmte pseudohistorische Materialien für ein Treffen mit Trump vorbereitet.

Dazu könnten geografische Karten gehören, die den US-Präsidenten davon überzeugen sollen, dass die Ukraine ein "künstlicher Staat" ist, der auf Kosten von Gebieten anderer Länder entstanden ist.

Putin hat dieses falsche Argument wiederholt benutzt, um seine umfassende Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen.

In Bezug auf das bevorstehende Treffen in Alaska hat Trump dessen Bedeutung und Folgen heruntergespielt und es als "Vorbereitung für das zweite Treffen" bezeichnet, das angeblich zwischen Selenskyj und Putin stattfinden soll.

"Wir werden ein zweites Treffen haben, wenn das erste gut läuft", sagte Trump und fügte hinzu, dass er es vorziehen würde, wenn das zweite Treffen zwischen Putin und Selenskyj "fast sofort" stattfinden würde.

Trump sagte auch, dass Russland mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müsse, wenn das Treffen zwischen Trump und Putin am Freitag nicht gut verlaufe - was Moskaus Bereitschaft zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine betrifft.

Auf die Frage, ob er glaube, dass er Putin davon überzeugen könne, die Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine einzustellen, antwortete Trump: "Ich denke, die Antwort darauf ist nein, denn ich habe dieses Gespräch (mit Putin) geführt."

Der ukrainische Präsident sagte, er hoffe, dass das zentrale Thema des bevorstehenden Treffens in Alaska ein sofortiger Waffenstillstand sein werde.

"Der US-Präsident hat sich wiederholt zu diesem Thema geäußert. Er schlug mir vor, dass wir nach dem Treffen in Alaska in Kontakt bleiben und alle Ergebnisse, falls vorhanden, besprechen und unsere nächsten Schritte festlegen", sagte Wolodymyr Selenskyj.

Nach dem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin reiste Selenskyj am Donnerstag zu einem kurzen Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer nach London.

Der ukrainische Präsident sagte, das Gespräch habe sich auf mögliche Sicherheitsgarantien für Kyjiw konzentriert, "wenn es den Vereinigten Staaten gelingt, Russland zu drängen, das Morden zu beenden und sich auf eine echte, substanzielle Diplomatie einzulassen."