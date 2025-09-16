Fall Madeleine McCann: Verdächtiger wird nach Haftstrafe freigelassen

WERBUNG

Christian Brückner wird am Mittwoch aus dem Gefängnis in Deutschland entlassen. Der Deutsche, der als Verdächtiger im Fall des Verschwindens von Madeleine McCann genannt wird, saß eine siebenjährige Haftstrafe für die Vergewaltigung einer 72-jährigen Frau in Portugal ab, die auf das Jahr 2005 zurückgeht.

Er wurde freigelassen, weil ein anonymer Spender eine Schuld in Höhe von 1.446 Euro beglichen hat, die Teil der Strafe war. Wäre dieser Betrag nicht gezahlt worden, hätte der Deutsche weitere 56 Tage im Gefängnis bleiben müssen.

Im Jahr 2020 erklärte die deutsche Polizei den 49-jährigen Brückner zu einem Verdächtigen im Fall des Verschwindens von Madeleine McCann.

"Er ist nicht unser Hauptverdächtiger, er ist der einzige Verdächtige", sagte Hans Christan Wolters, der für die Ermittlungen zuständige deutsche Staatsanwalt, in einem Interview mit der BBC.

Brückner wurde jedoch aus Mangel an überzeugenden Beweisen nie formell angeklagt. Aus diesem Grund wird er nach Verbüßung seiner jetzigen Strafe nicht erneut verhaftet werden.

Der 49-jährige deutsche Staatsbürger bestreitet jede Verwicklung in den Fall Madeleine McCann.

Aber auch die britische Polizei geht dieser Spur nach. Die Londoner Metropolitan Police hat einen Antrag gestellt, Brückner zu befragen, während er in Deutschland im Gefängnis saß, was er jedoch ablehnte.

Der Verdacht hat bereits zu gemeinsamen Suchaktionen der deutschen und portugiesischen Polizei geführt. Die letzte fand im Juni statt, als rund 60 Beamte die Gegend durchsuchten, in der das Kind zuletzt gesehen wurde.

Christian Brückner hat viel Zeit an der Algarve verbracht. Er wurde bereits wegen fünf anderer Sexualdelikte angeklagt und freigesprochen, die zwischen 2000 und 2017 in dieser Region im Süden Portugals stattgefunden haben sollen. Eines davon geschah nur wenige Wochen vor Madeleines Verschwinden.

Madeleine McCann verschwand im Mai 2007 aus dem Dorf Praia da Luz an der Algarve. Das britische Kind war drei Jahre alt und mit seinen Eltern und Zwillingsbrüdern im Urlaub.

Der Fall erregte weltweites Medieninteresse. Doch er wurde bisher nicht aufgeklärt.