Ein Taliban-Führer hat das Glasfaser-Internet in einer Provinz Afghanistans verboten, um "Unmoral zu verhindern", sagte ein Sprecher der Regierung am Dienstag.

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In der nördlichen Region Balkh gibt es keinen Kabel-Internetzugang mehr, da der Anführer Hibatullah Akhundzada ein "vollständiges Verbot" erlassen hat, so der Sprecher.

Es ist das erste Mal, dass ein derartiges Verbot verhängt wurde, seit die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben.

Damit sind Regierungsbüros, der Privatsektor, öffentliche Einrichtungen und Haushalte in Balkh ohne Wi-Fi. Mobile Daten sind jedoch weiterhin funktionsfähig.

"Diese Maßnahme wurde ergriffen, um Unmoral zu verhindern, und es wird eine Alternative innerhalb des Landes für Notwendigkeiten geschaffen werden", sagte Haji Attaullah Zaid, ein Sprecher der Provinzregierung.

Er machte keine weiteren Angaben, auch nicht dazu, warum Balkh für das Verbot ausgewählt wurde oder ob die Abschaltung auf andere Provinzen übergreifen würde.

Ein Einwohner von Balkh bemerkte vor einigen Tagen Probleme mit der Internetverbindung zu Hause und wandte sich an seinen Dienstanbieter, der erklärte, es handele sich um ein technisches Problem, das gelöst werden würde.

"Die Sperrung des Internets ist für mich in einem so fortschrittlichen Zeitalter nicht nachvollziehbar", sagte der Einwohner, der aus Angst vor Repressalien der Taliban anonym bleiben wollte.

Er sagte, er nutze selten mobile Daten, weil sie langsam und teuer seien.

Eine schnelle und stabile Internetverbindung sei auch für seine Arbeit wichtig, bei der er mit Menschen und Unternehmen außerhalb Afghanistans zu tun habe.

"Es könnte sein, dass ich von Mazar-e-Sharif (der Hauptstadt von Balkh) in eine andere Provinz umziehen muss, weil ich mir den Verlust nicht leisten kann", sagte die Person.

Die Behörden in Afghanistan unterbrechen das Mobiltelefonnetz manchmal aus Sicherheitsgründen, in der Regel während religiöser Feste, um die Detonation von Sprengsätzen zu verhindern.