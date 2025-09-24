WERBUNG

In seiner ersten Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen seit 2020 hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag behauptet, dass Einwanderung Europas "Erbe zerstört" und die Länder des Kontinents ruiniere.

Trump bezeichnete die Einwanderung und die Politik zur Bekämpfung des Klimawandels als "zweischwänziges Monster". Besonders scharf verurteilte er das, was er als "ungebremstes Einwanderungsdesaster" bezeichnete.

"Wenn Sie Menschen, die Sie noch nie gesehen haben, mit denen Sie nichts gemeinsam haben, nicht aufhalten, wird Ihr Land scheitern", sagte Trump.

"Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, aber ich mache mir Sorgen um Europa. Ich liebe Europa, ich liebe die Menschen in Europa. Und ich hasse es zu sehen, wie es durch Energie und Einwanderung verwüstet wird, dieses zweischwänzige Monster, das alles in seinem Kielwasser zerstört."

"Sie tun das, weil Sie nett sein wollen", sagte er in einer direkten Ansprache an die europäischen Staats- und Regierungschefs. "Sie wollen politisch korrekt sein, und dabei zerstören Sie Ihr Erbe."

„Es ist Zeit, das gescheiterte Experiment der offenen Grenzen zu beenden. Sie müssen es jetzt beenden. Ich kann Ihnen sagen, dass ich mich mit solchen Dingen wirklich gut auskenne. Ihre Länder gehen vor die Hunde“, sagte Trump.

Anteil der Nicht-EU-Bürger bei 6,4%

In den letzten Jahren haben die europäischen Länder ihre Grenzen und den Zugang zu Asyl für Drittstaatsangehörige verschärft. Die Europäische Union setzt außerdem einen gemeinsamen Pakt für Migration und Asyl um, der strengere Regeln innerhalb des Schengen-Raums vorsieht.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs arbeiten an neuen Rechtsvorschriften zur Vereinfachung der Rückführungen, die derzeit in den europäischen Institutionen verhandelt werden.

In ihrem am Dienstag veröffentlichten Factsheet zur Migration vom September berichtete die Europäische Kommission, dass laut Daten von Frontex die Zahl der irregulären Grenzübertritte an den Außengrenzen der EU im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 25 % zurückgegangen ist.

Der Anteil der Nicht-EU-Bürger in allen 27 Mitgliedstaaten belief sich laut Eurostat im Jahr 2024 auf insgesamt 6,4 % der Gesamtbevölkerung der EU.

UNO fördere weltweite Migration

In seiner einstündigen Rede warf Trump der UNO vor, irreguläre Migration weltweit zu fördern und zu finanzieren.

Mit Blick auf die USA sagte er, die zwischenstaatliche Organisation habe "Millionen" von Migranten die Einreise in das Land erleichtert.

"Die UNO unterstützt Menschen, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen, und wir müssen sie herausholen", behauptete Trump und fügte hinzu, dass die oberste internationale Organisation "Invasionen stoppen, nicht verursachen und nicht finanzieren" sollte.

Obwohl er sie nicht ausdrücklich nannte, bezog sich Trump wahrscheinlich auf zwei Hilfsorganisationen der UNO, die Migranten und Flüchtlinge weltweit unterstützen, die IOM und das UNHCR.

Trump "habe sieben Kriege beendet"

In seiner Rede erklärte Trump, er habe in den ersten sieben Monaten seiner aktuellen Amtszeit als Präsident "sieben Kriege" beendet, von denen einige Jahrzehnte gedauert hatten.

Er führte Konflikte zwischen Armenien und Aserbaidschan, Serbien und Kosovo, Israel und Iran, Indien und Pakistan sowie Ägypten und Äthiopien als Beispiele für Konflikte an, in denen er erfolgreich Frieden vermittelt habe, und kritisierte die UNO dafür, dass sie ihn während der Verhandlungen nicht unterstützt habe.

"Ich habe sieben Kriege beendet, mich mit den Staats- und Regierungschefs jedes einzelnen dieser Länder auseinandergesetzt und nie auch nur einen Anruf von den Vereinten Nationen erhalten, in dem mir Hilfe bei der Finalisierung des Abkommens angeboten worden wäre."

US-Präsident Donald Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am 23. September 2025. AP Photo

"Alles, was ich von den Vereinten Nationen bekommen habe, war eine Rolltreppe, die auf dem Weg nach oben mitten auf der Strecke stehen geblieben ist." Auf dem Weg zum Redesaal hatte eine Rolltreppe im UN-Gebäude plötzlich angehalten, als er und seine Ehefrau Melania sie benutzt hatten, sagte Trump. "Wenn die First Lady nicht so gut in Form wäre, wäre sie gefallen, aber sie ist gut in Form. Wir sind beide gut in Form."

Zudem streikte der Teleprompter.

Trump betonte, dass "jeder" der Meinung sei, er habe den Friedensnobelpreis verdient.

"Alle sagen, dass ich für jede dieser Leistungen den Friedensnobelpreis bekommen sollte", betonte er.

Trump beklagte sich weiter über den Zustand der UNO und sagte, er habe "immer gesagt, dass die UNO ein so enormes, enormes Potenzial hat".

"Aber sie kommt nicht einmal annähernd an dieses Potenzial heran", fügte Trump hinzu. "Zumindest derzeit scheint alles, was sie tun, darin zu bestehen, einen wirklich scharf formulierten Brief zu schreiben und dann nie auf diesen Brief zurückzukommen. Das sind leere Worte, und leere Worte lösen keinen Krieg."

Erneut Drohung mit Zöllen

Trump ging auch auf den anhaltenden totalen Krieg Russlands in der Ukraine ein, der seiner Meinung nach eine "kurze kleine Auseinandersetzung" gewesen wäre und drohte Russland mit "sehr starken, mächtigen Zöllen", sollte Putin sich nicht an den Verhandlungstisch setzen, um eine Lösung zu finden.

Er behauptete, er würde "das Blutvergießen sehr schnell beenden", erklärte aber auch, dass der Krieg nicht enden würde, solange China und die europäischen Nationen weiterhin russische Energie kaufen, und kritisierte damit erneut die europäischen Nationen.

"Sie finanzieren den Krieg gegen sich selbst. Wer zum Teufel hat jemals davon gehört", sagte Trump.

Kritik an Anerkennung Palästinas

In Bezug auf den anhaltenden Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen forderte der US-Präsident die Hamas auf, alle von ihr gefangengehaltenen Geiseln, ob lebendig oder tot, unverzüglich freizulassen, da die Zeit für teilweise Freilassungen vorbei sei.

Trump kritisierte auch mehrere europäische Nationen, darunter Verbündete der USA, für die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Er sehe das als Belohnung für die Hamas für ihre Angriffe vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels bezeichnete, bei denen die militante Gruppe etwa 1.200 Menschen tötete und 251 als Geiseln nahm.

Es wird angenommen, dass von den 50 Geiseln, die sich noch in der Gefangenschaft der Hamas befinden, etwa 20 noch am Leben sind.

Am Montag schlossen sich Frankreich und Belgien Großbritannien, Portugal und anderen Ländern an und erkannten den palästinensischen Staat an, um, wie sie sagten, das Ende des Krieges im Nahen Osten und eine Zwei-Staaten-Lösung zu erleichtern.

"Als wollten sie den Konflikt weiter anheizen, versuchen einige in diesem Gremium, einen palästinensischen Staat einseitig anzuerkennen", sagte Trump. "Das wäre eine Belohnung für diese schrecklichen Gräueltaten, einschließlich der vom 7. Oktober."

"Anstatt jedoch den Lösegeldforderungen der Hamas nachzugeben, sollten diejenigen, die Frieden wollen, mit einer Botschaft vereint sein: Lasst die Geiseln jetzt frei", erklärte der US-Präsident. "Lasst die Geiseln einfach jetzt frei."

Lob für Merz-Regierung und Falschaussage zu Energiepolitik

Die Deutsche Bundesregierung kommt bei Trumps rede deutlich besser weg. Der US-Präsident hat die Politik der neuen Bundesregierung in Berlin gelobt und zugleich die frühere Ampelkoalition scharf kritisiert.

Man habe unter der neuen Bundesregierung den "kranken Weg" der Ampelkoalition bei der Einwanderungs- und Energiepolitik verlassen, sagte Trump. "Ich zolle Deutschland großen Respekt. Deutschland wurde auf einen sehr kranken Weg geführt, sowohl in der Einwanderungspolitik als auch in der Energiepolitik", sagte Trump.

Trump behauptete, die neue Bundesregierung sei wieder auf fossile Brennstoffe und Atomkraft umgeschwenkt. "Ich spreche Deutschland dafür großes Lob aus", so Trump.

Tatsächlich ist Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen. Die letzten drei Atomkraftwerke wurden im April 2023 abgeschaltet.