Elon Musk und Prinz Andrew in Epstein-Akten genannt

WERBUNG

Der Milliardär Elon Musk und Prinz Andrew aus der britischen Königsfamilie sind in neuen Dokumenten genannt worden, die von den Kongress-Demokraten veröffentlicht wurden und sich auf den verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein beziehen.

In mehr als 8.500 neuen Akten, die von den demokratischen Abgeordneten im Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht wurden, sind mehrere prominente Persönlichkeiten als mit dem verurteilten Sexualstraftäter in Verbindung stehend enthüllt worden.

Die neuen Akten, die Telefonprotokolle, Flugprotokolle, Transaktionsaufzeichnungen, Finanzbücher und Tagespläne enthielten, zeigten, dass der Tesla-, SpaceX- und X-Chef Elon Musk im Dezember 2014 auf die berüchtigte Epstein-Insel eingeladen wurde.

Eine Notiz aus Epsteins Terminplan lautete: "Erinnerung: Elon Musk auf die Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)"

Musk hatte Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter bestritten

Musk hatte zuvor erklärt, dass er auf Epsteins Insel – Little Saint James auf den US-Jungferninseln – eingeladen wurde, aber die Einladung abgelehnt habe. Er hat seine Unschuld beteuert und erklärt, dass er keine Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter hatte und jegliches Fehlverhalten bestritt.

Darüber hinaus wurde in einem Flugprotokoll aus dem Jahr 2000 Prinz Andrew, der Herzog von York, als einer der Passagiere genannt.

Details zeigen, dass der Flug, der am 12. Mai abhob, von Teterboro in New Jersey nach West Palm Beach in Florida flog. Im Manifest wurde ebenfalls vermerkt, dass Jeffrey Epstein und seine langjährige Partnerin und verurteilte Menschenhändlerin Ghislaine Maxwell an Bord des Flugzeugs waren.

Am 11. Mai 2000 erklärte der Buckingham-Palast auf seiner Website, dass Prinz Andrew nach New York geflogen sei, um an einem Empfang der National Society for the Prevention of Cruelty to Children teilzunehmen. Eine spätere Pressemitteilung kündigte seine Rückkehr nach Großbritannien am 15. Mai an.

Ein stark redigiertes Finanzbuch offenbarte, dass im Februar und Mai 2000 Zahlungen für Massagen für einen „Andrew“ geleistet wurden. Es ist noch unklar, ob der im Buch erwähnte „Andrew“ tatsächlich Prinz Andrew ist. Der britische Royal hat jegliches Fehlverhalten vehement bestritten und sich zu dieser neuesten Enthüllung noch nicht geäußert.

Ehemaliger Trump-Berater Thiel auch in den Akten

Ein Eintrag, der vom Kongressausschuss veröffentlicht wurde, enthüllte auch, dass der Unternehmer und prominente Spender der Republikanischen Partei Peter Thiel im November 2017 zum Mittagessen mit Epstein verabredet war.

Der ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump und politische Kommentator Steve Bannon wurde ebenfalls in den neuen Akten erwähnt, da ein Eintrag ihn für ein Frühstück am 17. Februar 2019 nannte.

Außerdem erwähnen die Akten Pläne für ein Frühstückstreffen mit dem Microsoft-Gründer Bill Gates im Dezember 2014.

Die Unterlagen geben keinen Aufschluss darüber, ob die in Epsteins Akten genannten Personen über die mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten informiert waren, für die der Finanzier später verhaftet wurde.

Epstein beging im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis Selbstmord, während er auf seinen Prozess wegen Menschenhandels wartete. Er und Maxwell wurden beschuldigt, junge Mädchen für sexuelle Handlungen auf ihrer Privatinsel für hochkarätige Kunden, darunter Gesetzgeber, Unternehmer und Prominente, gehandelt und angeworben zu haben.

Maxwell verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen eines Menschenhandelsschemas. Sie hat kürzlich beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung eingelegt, um ihre Verurteilung aufzuheben.

Ihre Anwälte haben erklärt, dass sie eine Begnadigung durch den US-Präsidenten Donald Trump, der Maxwell zuvor als „Freundin“ bezeichnete und ihr viel Erfolg bei ihren Verfahren wünschte, „begrüßen“ würden.