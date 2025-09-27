WERBUNG

Infolge israelische Angriffe im zentralen und nördlichen Gazastreifen sind am Samstag mehr als 60 Menschen getötet worden, wie Gesundheitsbehörden in Gaza mitteilten. Trotz des internationalen Drucks auf Israel und wachsender Forderungen nach einem Waffenstillstand in dem kriegsgebeutelten Gebiet hören die Kampfhandlungen nicht auf.

Die Angriffe am Samstagmorgen zerstörten ein Haus im Tufah-Viertel von Gaza-Stadt und töteten mindestens 11 Menschen, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder, so das Al-Ahly-Krankenhaus.

Beamte des Shifa-Krankenhauses sagten, dass vier weitere Menschen getötet wurden, als ein Luftangriff ihre Häuser im Flüchtlingslager Shati traf. Angriffe auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat töteten neun Mitglieder derselben Familie.

Weitere sechs Palästinenser wurden von israelischen Schüssen getötet, als sie im südlichen und zentralen Gaza Hilfe suchten, so die Krankenhäuser Nasser und Al Awda, wohin die Leichen gebracht wurden.

Die Angriffe erfolgten nur wenige Stunden, nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Freitag bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung erklärte, sein Land müsse den Kampf gegen die Hamas in Gaza „zu Ende bringen“.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu spricht vor der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Freitag, den 26. September 2025. (AP Foto/Richard Drew) Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Netanyahu kritisierte westliche Nationen, die einen palästinensischen Staat anerkennen, und bezeichnete diesen Schritt als „reinen Wahnsinn“ in einer Rede, die laut Analysten ebenso sehr an sein zunehmend gespaltenes heimisches Publikum wie an die weltweite Zuhörerschaft gerichtet war.

Kaum war er ans Rednerpult getreten, begannen Dutzende Diplomaten und Delegierte massenhaft den Saal zu verlassen.

Vor der UNGA in New York nahmen Hunderte von Menschen an Straßenprotesten gegen die israelischen Aktionen in Gaza und einem Gegenprotest zur Freilassung aller Geiseln teil.

Der internationale Druck auf Israel, den Krieg zu beenden, nimmt zu, ebenso wie Israels Isolation. Eine wachsende Zahl von Ländern hat kürzlich beschlossen, die palästinensische Staatlichkeit anzuerkennen – etwas, das Israel ablehnt.

Länder drängen US-Präsident Donald Trump, Israel zu einem Waffenstillstand zu bewegen, was den Druck auf die Trump-Administration erhöht hat.

Am Freitag sagte Trump vor Reportern auf dem Rasen des Weißen Hauses, dass er glaube, die USA seien nahe daran, eine Vereinbarung zur Minderung der Kämpfe in Gaza zu erreichen, die „die Geiseln zurückbringen“ und „den Krieg beenden“ werde.

Menschen protestieren auf dem Dag Hammarskjold Plaza während einer pro-palästinensischen Demonstration am Freitag, den 26. September 2025, in New York. (AP Foto/Stefan Jeremiah) Angelina Katsanis/Angelina Katsanis

Trump und Netanyahu treffen sich am Montag

Er sagte, dass „sehr inspirierende und produktive Diskussionen“ und „intensive Verhandlungen“ über Gaza mit Ländern in der Region im Gange seien.

Trumps Kommentare kommen im Vorfeld eines geplanten Treffens mit Netanyahu am Montag, bei dem eine wichtige Ankündigung erwartet wird.

Während die Diskussionen und Verhandlungen weitergehen, setzt Israel seine groß angelegte Bodenoperation in Gaza-Stadt fort, die laut Experten von einer Hungersnot betroffen ist.

Am Freitag sagte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, dass sie gezwungen sei, ihre Aktivitäten in Gaza-Stadt aufgrund der intensivierten israelischen Offensive auszusetzen. Die Gruppe sagte, israelische Panzer seien weniger als eine halbe Meile von ihren Gesundheitseinrichtungen entfernt, und die eskalierenden Angriffe hätten ein „inakzeptables Risiko“ für ihr Personal geschaffen.

Mehr als 300.000 Menschen sind geflohen, aber bis zu 700.000 sind noch dort, viele weil sie sich keinen Umzug leisten können.

Die israelische Kampagne in Gaza, die begann, als von der Hamas geführte Milizen am 7. Oktober 2023 nach Israel eindrangen und etwa 1.200 Menschen töteten, hat laut dem Gesundheitsministerium von Gaza mehr als 65.000 Menschen getötet.

Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten, sagt jedoch, dass Frauen und Kinder etwa die Hälfte der Todesopfer ausmachen.