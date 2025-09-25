Video. Proteste am Ben-Gurion-Flughafen gegen Netanyahu vor USA-Reise

Demonstranten schwenkten israelische Flaggen und trugen Schilder, die die Freilassung der noch immer in der Enklave festgehaltenen Geiseln forderten.

Einige Protestierende appellierten direkt an den US-Präsidenten Donald Trump, der sich voraussichtlich im Weißen Haus mit Netanjahu treffen wird. Sie forderten ihn auf, sich für die Befreiung der verbliebenen Geiseln einzusetzen. Achtundvierzig Geiseln bleiben in Gaza, etwa 20 von ihnen werden von Israel noch am Leben vermutet, fast zwei Jahre nach dem Hamas-geführten Angriff am 7. Oktober, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet wurden.

Israels militärische Antwort hat laut dem Gesundheitsministerium von Gaza, das von Hamas geführt wird, mehr als 65.000 Palästinenser getötet. Obwohl die Zahlen nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden, gibt das Ministerium an, dass etwa die Hälfte der gemeldeten Todesfälle Frauen und Kinder seien. UN-Behörden und unabhängige Experten betrachten diese Zahlen als die zuverlässigsten Schätzungen der Opferzahlen.