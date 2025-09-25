WERBUNG

Nach der Entscheidung Italiens hat nun auch Spanien angekündigt, ein Marineschiff zur Unterstützung der Flotte in das von Hungersnot geplagte Gaza zu entsenden. Die Flotte will die langjährige Blockade Israels durchbrechen und dringend benötigte Hilfe liefern.

Die Entscheidung folgt auf jüngste Angriffe auf mehrere Schiffe des Konvois, darunter der letzte Angriff am späten Dienstag, bei dem Aktivisten von "mindestens 13 Explosionen" berichteten. Dabei sollen Drohnen oder Flugzeuge "unbekannte Objekte" auf mindestens zehn Boote abgeworfen haben.

Am Mittwoch verurteilte Italien den Angriff und entsandte eine Mehrzweckfregatte für mögliche Rettungsoperationen, wie Verteidigungsminister Guido Crosetto erklärte. Italien informierte Israel über die Entscheidung.

„In einer Demokratie müssen Demonstrationen und Protestformen auch dann geschützt werden, wenn sie im Einklang mit internationalem Recht und ohne Gewaltanwendung durchgeführt werden“, sagte Crosetto.

Auch Italiens Premierministerin Giorgia Meloni verurteilte den nächtlichen Angriff auf die Flotte, nannte die Hilfsinitiative jedoch „gefährlich und unverantwortlich“. Meloni schlug vor, die Hilfsgüter an das Lateinische Patriarchat von Jerusalem in Zypern zu übergeben, das dann für die Verteilung der Hilfsgüter verantwortlich wäre. Die Gruppe hat auf den Vorschlag noch nicht reagiert.

Kurz nach der Ankündigung Italiens erklärte der spanische Premierminister Pedro Sánchez, dass auch Spanien ein Patrouillenschiff „mit allen notwendigen Ressourcen“ entsenden werde, um die Flotte auf ihrem Weg nach Gaza zu schützen und zu unterstützen.

„Die spanische Regierung fordert die Einhaltung des Völkerrechts und die Respektierung des Rechts unserer Bürger, sicher im Mittelmeer zu navigieren“, sagte Sánchez vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Israel hat wiederholt erklärt, dass es die Flotte nicht in den Gazastreifen lassen werde. Es behauptet ohne Beweise, dass der Konvoi „von Hamas organisiert“ sei.

„Wenn es den Flottillenteilnehmern wirklich darum geht, humanitäre Hilfe zu leisten und nicht Hamas zu dienen, fordert Israel die Schiffe auf, in der Marina von Aschkelon anzulegen und die Hilfsgüter dort zu entladen, von wo aus sie koordiniert in den Gazastreifen weitergeleitet werden“, schrieb das israelische Außenministerium am Montag auf X.

Der brasilianische Aktivist und einer der Teilnehmer der Flotte, Thiago Ávila, betonte, die Gruppe werde ihre Mission nicht aufgeben.

„Die Global Sumud Flotilla ist eine friedliche, gewaltfreie, humanitäre Mission, die sich an das Völkerrecht hält. Laut einer vorläufigen Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs darf kein Land humanitäre Hilfe daran hindern, Gaza zu erreichen“, sagte Ávila in einer Videobotschaft auf Instagram.

Die Flottille ist eine zivile Flotte von über 50 kleinen Schiffen aus 44 Ländern, die darauf abzielt, die 18 Jahre andauernde israelische Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Diese Blockade besteht schon lange vor dem aktuellen Krieg in Gaza, der im Oktober 2023 nach einem Angriff von Hamas-geführten Milizen im Süden Israels begann. Israel sagt, die Blockade sei notwendig, um Hamas daran zu hindern, Waffen zu importieren, während Kritiker sie als kollektive Bestrafung bezeichnen.

Seit die Hilfsflotte Anfang September von Spanien aus in See gestochen ist, haben Aktivisten mehrere Angriffe auf den Konvoi gemeldet, darunter auf mehrere Boote in griechischen Gewässern am Dienstag und auf zwei führende Schiffe in tunesischen Gewässern Anfang des Monats.

Obwohl es keine konkreten Beweise gibt, beschuldigen Aktivisten Israel, hinter den Angriffen zu stecken.

Im Juli wurde die unbewaffnete Freedom-Flottille von israelischen Streitkräften in internationalen Gewässern geentert, während sie auf dem Weg war, Versorgungsgüter in den Gazastreifen zu bringen.