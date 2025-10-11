Trump droht mit 100%igen Zöllen auf chinesische Importe

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, ab dem 1. November oder früher zusätzliche Zölle in Höhe von 100 % auf chinesische Importe zu erheben, was nach Monaten des Handelsfriedens zwischen den beiden Ländern zu einer neuen Eskalation führen könnte.

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In einem Beitrag auf Truth Social sagte Trump außerdem, dass seine Regierung "Exportkontrollen für jegliche kritische Software einführen wird".

Trump brachte seine Frustration über China zum Ausdruck, nachdem das Land neue Exportkontrollen für Seltene Erden eingeführt hatte, die in einer breiten Palette von Produkten benötigt werden, von Düsentriebwerken, Radarsystemen und Elektrofahrzeugen bis hin zu Unterhaltungselektronik wie Laptops und Telefonen.

Trump nannte den Schritt "extrem feindselig" und deutete an, dass er ein für Ende des Monats in Südkorea geplantes Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping möglicherweise absagen wird. In den sozialen Medien sagte er, dass es "keinen Grund" gebe, sich mit Xi zu treffen.

Später erklärte er gegenüber Reportern, er habe das Treffen zwar nicht abgesagt, wisse aber nicht, "ob es stattfinden wird", und fügte hinzu: "Ich werde auf jeden Fall dort sein, also gehe ich davon aus, dass es stattfinden wird."

Trump deutete auch an, dass es noch Zeit sein könnte, seine neuen Zolldrohungen zurückzuschrauben. "Wir werden sehen müssen, was passiert. Deshalb habe ich den Termin auf den 1. November gelegt", sagte er.

Chinas neue Beschränkungen

Auf China entfallen fast 70 % des weltweiten Abbaus seltener Erden. Das Land kontrolliert auch etwa 90 % der weltweiten Verarbeitung von Seltenen Erden. Der Zugang zu diesen Materialien ist ein zentraler Streitpunkt in den Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking.

Die am Donnerstag angekündigten Exportkontrollen sehen vor, dass ausländische Unternehmen für den Versand der Metallelemente ins Ausland eine Sondergenehmigung einholen müssen.

Außerdem wurden Genehmigungsauflagen für die Ausfuhr von Technologien für den Abbau, das Schmelzen und das Recycling von Seltenen Erden angekündigt, und es wurde hinzugefügt, dass alle Ausfuhranträge für Produkte, die in militärischen Gütern verwendet werden, abgelehnt würden.

Trump sagte, China halte die Welt "gefangen", indem es den Zugang zu den Metallen und Magneten beschränke, die in Elektronik, Computerchips, Lasern, Düsentriebwerken und anderen Technologien verwendet werden.

Der S&P 500 sank um 2,7 % aufgrund von Sorgen über die zunehmenden Spannungen zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt. Es war der schlechteste Tag für den Markt seit April, als der Präsident das letzte Mal so hohe Importsteuern ins Gespräch brachte.

Die Importzölle, die zusätzlich zu den bereits auf chinesische Waren erhobenen 30 % erhoben werden sollen, könnten zu einem Zusammenbruch des Handels zwischen den USA und China führen, der wiederum einen weltweiten Wachstumseinbruch zur Folge haben könnte.

Trumps Formulierungen waren zwar eindeutig, aber er ist auch dafür bekannt, dass er Drohungen zurücknimmt. Anfang dieses Jahres begannen einige Investoren, sich auf das einzulassen, was die Financial Times als "TACO" bezeichnete, was für "Trump Always Chickens Out" steht.