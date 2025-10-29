In den sozialen Netzwerken und auf Youtube wirbt sie für die AfD, Elon Musk teilte bereits mehrmals ihre Videos und Beiträge und sie lebt größtenteils in den USA. Jetzt will die AfD-Influencerin Naomi Seibt dort auch Asyl beantragen.

"Deutschland ist aktuell zu gefährlich für mich", sagte sie bereits vergangenes Jahr der rechtskonservativen Zeitung Junge Freiheit. Seit Januar ist die 25-Jährige, die eigentlich aus Münster kommt, vor allem dort zuhause.

Der Sender Fox News teilte nun ein Video, in dem Naomi Seibt über ihren Kontakt mit Elon Musk spricht. Seibt sagte unter anderem, in ihrer Heimat Deutschland wegen ihrer politischen Ansichten und ihrem Engagement für die Meinungsfreiheit verfolgt zu werden.

Nach eigener Aussage befürchtet Seibt, bei einer Rückkehr nach Deutschland inzwischen eine Gefängnisstrafe oder körperlicher Gewalt ausgesetzt zu sein. Demnach habe sie in den USA gemäß Paragraf 208 des Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes der USA Asyl beantragt.

In dem Video mit dem amerikanischen Fernseher fügte sie hinzu, sie befinde sich legal in Amerika und warte derzeit auf ein Gesprach mit der Einwanderungsbehörde.

Seibt: "akute Lebensgefahr in Deutschland"

Seibt selbst sagte, sie sei in akuter Lebensgefahr und verurteilte, dass sie keinen Schutz von der deutschen Regierung erhalten würde. Sie habe 2024 erfahren, dass sie vom deutschen Geheimdienst ausspioniert werde. "Gleichzeitig erhalte ich immer wieder Morddrohungen von der Antifa", fügte sie dem noch hinzu. Die Polizei blieb ihren Angaben zufolge tatenlos.

Das Asylverfahren sei bereits eingeleitet, erklärt sie weiter und betont, sie hätte die Unterstützung von Tech-Milliardär Elon Musk. "Elon hatte panische Angst, nach Europa zu reisen und weiß um die extrem hohe Bedrohungslage", erklärte sie. "Daraufhin habe ich beschlossen, selbst Asyl zu beantragen. Er hat mir dafür seine Zustimmung gegeben."

Donald Trump hat zuletzt seine Flüchtlings- und Asylpolitik neu ausgerichtet. Menschen, die aufgrund politischer Äußerungen und Widerstand von staatlicher Zensur betroffen wären, hätten demnach Vorrang bei der Antragsstellung.

Im Rahmen dieses Mandats könnten Europäer, die behaupten, aufgrund von abweichenden Meinungen gefährdet zu sein, Anspruch auf eine beschleunigte Prüfung des Asylverfahrens ausüben. Seibt könnte eine der ersten sein, die sich auf dieses Rahmenwerk beruft.

"Mein Ziel ist es, in Zukunft die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erwerben, weil dieses Land mir so viel Hoffnung gegeben hat", schließt sie in dem Video bei Fox News. Durch ihren Aktivismus sei Elon Musk auf sie aufmerksam geworden.

Naomi Seibt: Spendenfinanzierter Aktivismus

Naomi Seibt setzte sich während der Europawahlen im Juni 2024 öffentlich für die AfD ein. Das habe Musk gesehen und sie dann privat kontaktiert. Von deutschen und europäischen Medien wurde sie als "Anti-Greta" bezeichnet, den Gegenpol zu Greta Thunberg. Seibt verurteilt die Zuschreibung und will mehr als die Marionette der Rechten sein.

Heute stellt sich Naomie Seibt insbesondere als Kämpferin für die Meinungsfreiheit dar. Wer den Links auf ihren Social Media Kanälen folgt, der erreicht ihre Website mit dem Titel "Climate of Freedom: The Naomi Seibt Institute". Auf einem Telegram-Kanal teilt die Influencerin konservative Narrative und rechtsgerichtete Medienbeiträge.

Auch auf der Plattform X, ehemals Twitter, teilt die Influencerin Beiträge zu Atomenergie, zu deutschem Nationalismus und teilt gegen die "steuerfinanzierten Mainstream-Medien" und die aktuelle Bundesregierung aus.

Ihren Aktivismus lässt sie sich über Spenden finanzieren. Nicht nur auf Paypal, auf mehreren Plattformen sind Spendenkonten eingerichtet. "Meine Arbeit wird zu 100 % durch Spenden finanziert. Leisten Sie einen monatlichen Beitrag auf meiner unabhängigen Plattform für monatliche Spenden", heißt es auf der Website.