Selbstmordanschlag auf beliebtes Strandhotel in Mogadischu

Erst zündet ein Selbstmordattentäter seinen Sprengsatz, dann überfallen Bewaffnete den Strand. 35 Menschen sterben, die radikalislamische Al-Shabab-Miliz bekennt sich zu dem Anschlag.

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein beliebtes Strandhotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind 32 Menschen getötet und 63 weitere verletzt worden.

Nachdem der Selbsmordattentäter seinen Sprengsatz gezündet hatte, griffen Bewaffnete an und feuerten um sich. Die staatliche somalische Nachrichtenagentur meldete, Sicherheitskräfte hätten „die Angreifer neutralisiert“.

Polizeisprecher Major Abdifatah Adan Hassa erklärte, dass bei dem Angriff ein Soldat getötet wurde, bei den übrigen Opfern handele es sich um Zivilisten.

Ein weiterer Soldat sei bei dem Angriff ebenfalls verletzt worden, sagte Hassan. Zeugen berichteten von einer Explosion, gefolgt von Schüssen.

Die radikalislamische Al-Shabab-Miliz, teilte über ihren Rundfunk mit, dass ihre Kämpfer den Angriff ausgeführt hätten.

Am Lido Beach, einem beliebten Viertel in Mogadischu, herrschte am Freitagabend reges Treiben. Für die Somalis ist es Wochenende.

Ein Augenzeuge, Mohamud Moalim, sagte der Nachrichtenagentur Associated Press, er habe einen Angreifer mit einer Sprengstoffweste gesehen, kurz bevor der Mann sich „neben dem Strandhotel in die Luft sprengte“.

Moalim sagte, einige seiner Freunde, die mit ihm im Hotel waren, seien getötet und andere verletzt worden.

Ein weiterer Zeuge, Abdisalam Adam, sagte AP, er habe „viele Menschen auf dem Boden liegen sehen“ und dabei geholfen, einige Verletzte ins Krankenhaus zu bringen.

Der Bereich um Lido Beach wurde in der Vergangenheit von mit Al-Shabab verbündeten Milizen angegriffen. Bei dem letzten Angriff im vergangenen Jahr wurden neun Menschen getötet.

Al-Shabab kontrolliert immer noch Teile Süd- und Mittelsomalias und verübt weiterhin Anschläge in Mogadischu und anderen Gebieten. In ihrem Bestreben, einen islamischen Staat zu errichten, erpresst die Gruppe jährlich Millionen von Dollar von Einwohnern und Unternehmen.

Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud hat der Miliz im vergangenen Jahr den „totalen Krieg“ erklärt. Somalia beginnt langsam, die Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen.

Vor einem Monat hatte die dritte Phase des Abzugs der AU-Friedenstruppen begonnen hatte.