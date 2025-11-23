Bosnien: Republika Srpska wählt neuen Präsidenten

Die Entität Republika Srpska (RS) in Bosnien und Herzegowina wird am Sonntag ihre Präsidentschaftswahlen abhalten, nachdem die Zentrale Wahlkommission des Staates die Abstimmung nach der Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Milorad Dodik angesetzt hat.

Das Gericht von Bosnien und Herzegowina hatte Dodik das Mandat entzogen, nachdem es ihn für schuldig befunden hatte, sich den Entscheidungen des Hohen Repräsentanten widersetzt zu haben.

Dodik erhielt eine einjährige Haftstrafe, die in eine Geldstrafe umgewandelt wurde, und ein sechsjähriges Verbot der politischen Betätigung. Der Fall löste eine monatelange politische Krise in dem Land aus, die als die schwerste seit dem Ende des Krieges in der ehemaligen jugoslawischen Republik im Jahr 1995 gilt.

Dodik, der den Kandidaten seiner Regierungspartei SNSD, Siniša Karan, unterstützt, sagte auf einer Kundgebung zur Unterstützung von Karan, dass "der Wille des Volkes das Wichtigste ist".

Er kritisierte auch die Regierung in Sarajewo, die die mehrheitlich serbische Entität "zerstören" wolle.

"Wir verteidigen die Freiheit der Republika Srpska, wir schützen ihre Würde; wir sind diejenigen, die die Republika Srpska aufbauen, diejenigen, die nicht zulassen werden, dass die Investitionen aufhören. Wir sind der Garant für Stabilität und die Sicherheit jeder Familie in der RS", erklärte Dodik.

Vom Kampf gegen die Korruption zum Schutz der natürlichen Ressourcen

Der Oppositionskandidat Branko Blanuša von der Serbischen Demokratischen Partei (SDS) hat seine Kampagne auf Korruptionsfragen ausgerichtet. "Ich kann jedem Bürger der Republika Srpska in die Augen sehen, unabhängig von seinem Glauben oder seiner Nationalität", sagte Blanuša.

Vier weitere Kandidaten sind im Rennen: Igor Gašević, Slavko Dragičević, Dragan Đokanović und Nikola Lazarević. Gašević und Dragičević haben auf Medienanfragen nicht reagiert. Đokanović hat sich auf die Belange der Veteranen konzentriert, während Lazarević sich für den Schutz der natürlichen Ressourcen eingesetzt hat.

"Was hier im Gange ist, ist ein ausgedehntes kriminelles Unternehmen - das Endstadium - die Folgen der aufgezwungenen Erziehung und einer degradierten Gesellschaft. In den letzten Jahren haben sie begonnen, wertvolle natürliche Ressourcen zu verkaufen", erklärte Lazarević.

Die Opposition behauptet, Blanuša führe in den Umfragen, während die SNSD die Umfragedaten bestreitet.

Die Wahlbeobachtungsgruppe Coalition "Pod Lupom" berichtete von Unregelmäßigkeiten, die von der Zentralen Wahlkommission Bosniens nicht als Verstöße eingestuft wurden.

Die Wahl findet fast genau 30 Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton statt.

Das im November 1995 unterzeichnete Abkommen beendete den Krieg zwischen den drei größten Volksgruppen des Landes - Bosniaken, Serben und Kroaten -, der 1992 während der Auflösung des ehemaligen Jugoslawiens begann und als der blutigste Konflikt auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg gilt.

Das Friedensabkommen, das in Teilen als Verfassung des Landes gilt, teilte das Land in zwei große Verwaltungseinheiten oder Entitäten auf: die mehrheitlich serbische RS und die bosniakisch-kroatische Föderation Bosnien und Herzegowina (FBiH), die teilweise von einer gesamtstaatlichen Regierung beaufsichtigt wird.

Bosnien ist einer der sechs EU-Beitrittskandidaten des westlichen Balkans, dem im Dezember 2022 der Kandidatenstatus zuerkannt wurde. Das Land muss jedoch erst noch Verhandlungen mit Brüssel über seinen Weg zur Vollmitgliedschaft aufnehmen.