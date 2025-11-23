Enkelin von John F. Kennedy mit Krebs im Endstadium diagnostiziert

Die Enkelin von John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, hat in einem persönlichen Essay in der Zeitschrift The New Yorker öffentlich gemacht, dass sie an Krebs im Endstadium erkrankt ist. Ein Arzt habe ihr gesagt, sie könne möglicherweise nur noch etwa ein Jahr leben. Gleichzeitig übt sie deutliche Kritik an der Politik ihres Cousins, US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.

Schlossberg, Tochter von Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg, erhielt die Diagnose im Mai 2024 – im Alter von nur 34 Jahren. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes wurden bei Untersuchungen erhöhte Werte weißer Blutkörperchen festgestellt. Die Diagnose: akute myeloische Leukämie mit einer seltenen Mutation, die üblicherweise bei älteren Patienten vorkommt.

Ihr Essay erschien am 62. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys. Darin beschreibt die Umweltjournalistin, dass sie bereits mehrere Chemotherapien sowie zwei Stammzellentransplantationen hinter sich hat – zunächst mit Zellen ihrer Schwester, später mit einem Transplantat eines Fremdspenders. Zudem nahm sie an klinischen Studien teil. Ein Arzt habe ihr gesagt, dass diese Behandlungen ihr vielleicht ein weiteres Jahrverschaffen könnten.

In ihrem Text warnt Schlossberg davor, dass die von Robert F. Kennedy Jr. unterstützten politischen Maßnahmen Patientinnen wie ihr schaden würden. Ihre Mutter, Caroline Kennedy, hatte die Senatoren zuvor ausdrücklich aufgefordert, seine Nominierung abzulehnen. Schlossberg schreibt:

"Während ich mehr und mehr Zeit unter der Obhut von Ärzten, Krankenschwestern und Forschern verbrachte, die versuchten, das Leben anderer zu verbessern, musste ich mit ansehen, wie Bobby (Robert F. Kennedy) fast eine halbe Milliarde Dollar aus der Forschung über mRNA-Impfstoffe strich - eine Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt werden kann", schreibt sie.

Schlossberg schreibt auch über die Angst, dass ihre beiden Kinder sich nicht an sie erinnern werden. Sie sei zudem zutiefst betrübt darüber, dass sie "das wunderbare Leben", das sie mit ihrem Mann George Moran hatte, nicht fortführen könne. Auch wenn ihre Familie versuche, den eigenen Schmerz zu verbergen, spüre sie ihn täglich.

"Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, gut zu sein - eine gute Schülerin, eine gute Schwester, eine gute Tochter - um meine Mutter zu schützen und sie nicht traurig zu machen", schreibt Schlossberg in dem Essay. "Jetzt füge ich ihrem Leben, dem Leben unserer Familie, eine neue Tragödie hinzu, und ich kann nichts tun, um sie aufzuhalten", fügt sie hinzu.