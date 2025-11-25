In der antiken Stadt Olympia wird das Olympische Feuer für die Winterspiele von Mailand-Cortina entzündet. Die Winter-Olympiade wird vom 6. bis 22. Februar 2026 in Norditalien ausgetragen.

Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen sollte die Zeremonie jedoch nicht in der archäologischen Stätte stattfinden, sondern in einem überdachten Bereich des Archäologischen Museums, von einigen wenigen abgesehen praktisch ohne Zuschauer.

Die olympische Flamme wurde bereits am Montagnachmittag entzündet und wird in einer Ersatzlampe aufbewahrt. Der erste Fackelträger ist der Bronze-Olympiasieger von Paris im Rudern Petros Gaidatzis.

"Diese Änderung wurde als notwendig erachtet, um die Sicherheit aller zu gewährleisten und das Prestige der Zeremonie zu sichern. Aufgrund der sehr begrenzten Kapazität des Veranstaltungsortes ist es für die Öffentlichkeit nicht mehr möglich, der Zeremonie beizuwohnen. Die Gäste werden darüber informiert, wer das Recht hat, das Museum zu betreten. Wir bedauern diese Änderung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten aufrichtig. Das Hellenische Olympische Komitee unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Tradition und der Geist der Zeremonie trotz der notwendigen Anpassungen in vollem Umfang gewahrt bleiben", heißt es in einer Erklärung.

Jährlich 600.000 Touristen an einem Ort mit 600 Einwohnern

Das schlechte Wetter ist ein harter Schlag für den Tourismus in Olympia. Denn wie der Bürgermeister von Olympia, Aristides Panagiotopoulos, Euronews mitteilte, wurden Tausende Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland zur Zeremonie des olympischen Feuers erwartet.

Olympia ist jedoch ohnehin ein beliebtes Reiseziel, nach Angaben des Kulturministeriums gehört es zu den fünf wichtigsten archäologischen Stätten in Griechenland.

"Die Gemeinde des antiken Olympia empfängt jährlich etwa 600.000 Touristen aus aller Welt, vor allem während der Sommersaison. Das ist eine enorme Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass die Gemeinde des antiken Olympia nur 600 bis 700 ständige Einwohner hat", erklärt Panagiotopoulos.

Hohe Einnahmen aus Kreuzfahrtgebühren

Wie der Bürgermeister von Olympia im Gespräch mit Euronews erklärt, kommen die meisten Touristen und Touristinnen durch Kreuzfahrten während der Sommermonate. Aus diesem Grund bemühte er sich um eine gesetzliche Regelung, die sicherstellt, dass die Gemeinde Olympia einenprozentualen Anteil der im Hafen von Katakolon gezahlten Gebühren erhält. Diese wurden in den vergangenen Jahren nur an die Gemeinde Pyrgos, die Hauptstadt der Präfektur Ilia, gezahlt.

Panagiotopoulos schätzt, dass die Einnahmen für die Gemeinde des antiken Olympia jährlich mehr als 300.000 Euro betragen werden, und wie er erklärt, wird dieses Geld für die Verbesserung der Dienstleistungen in der Region verwendet. Oft kommen bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag.

Der Hera-Tempel in der archäologischen Stätte von Olympia Euronews

Während des Besuchs der archäologischen Stätte von Olympia traf Euronews ausländische Touristen, die die Stätte besuchten. "Ich bin wirklich beeindruckt von der Größe der Stätte, ich hätte nicht gedacht, dass sie mit all den Tempeln so groß ist. Ich bin froh, dass sie zugänglich ist und dass man dort hingehen kann, das Stadion und den Korridor entlanglaufen kann, den die Athleten in der Antike nutzten", sagt Peter Lechnar, ein Tourist aus Berlin.

Schülerinnen und Schüler aus Rom in der archäologischen Stätte von Olympia

Zur gleichen Zeit trafen wir auch etwa 50 Schüler eines bekannten Gymnasiums in Italien, dem Liceo Tasso in Rom, einer der ältesten Schulen der italienischen Hauptstadt. Sie hat eine griechische Abteilung, und die ganze Klasse war auf einer Exkursion nach Griechenland, wo sie Athen, Delphi und das antike Olympia besuchten, wenige Tage bevor das olympische Feuer für die Olympiade in ihrem Land entzündet wird.

"Als wir im Stadion waren, begannen einige Jungen und Mädchen zu rennen. Das verbindet uns auf eine sehr lebendige Weise mit der Vergangenheit und zeigt uns vielleicht, dass der olympische Geist in gewisser Weise hier ist", sagt der Lehrer Fabio Depropris. "Wir Italiener fühlen uns mit den Griechen besonders verbunden und hoffen, dass der Sport und die olympische Flamme, die in Olympia entzündet wird und nach Mailand und Cortina reist, uns noch mehr vereinen werden".

Gymnasiasten aus Rom in der archäologischen Stätte von Olympia Euronews

Ein Schüler, Davide Passarili, war besonders begeistert. "Ich bin froh, dass diese archäologische Stätte auf so hohem Niveau erhalten wird und uns ein genaues Bild davon vermittelt, wie die Olympischen Spiele entstanden sind. Die Geschichte bleibt dank solcher Stätten lebendig, und es ist sehr schön, dass wir diese Tradition der Olympischen Spiele fortsetzen und dass diese Verbindung zwischen allen Völkern der Welt existiert, besonders in dieser Zeit, in der es Krieg gibt und wir alle sehr traurig darüber sind, vor allem, wenn wir diesen Krieg in Europa haben."

"Die italienische Regierung mag keinen Frieden und keine offenen Grenzen"

Davide Passarili machte im Gespräch mit Euronews sogar seiner Wut über die Regierung seines Landes Luft."In Italien haben wir eine Regierung, die keinen Frieden und keine offenen Grenzen mag, was meiner Meinung nach gegen das Völkerrecht und die Werte Europas verstößt." Doch er sagte auch:"Es ist sehr wichtig, dass eine Verbindung geschaffen wird, um den Frieden und nicht den Krieg zu verfolgen, wie es die alten Griechen taten."

Die symbolische Unterzeichnung des Olympischen Friedens

Im Zusammenhang mit dem Olympischen Frieden unterzeichnete der Bürgermeister von Olympia, Aristides Panagiotopoulos, am Vorabend der Zeremonie erneut den Olympischen Frieden. "Jedes Mal, bevor das olympische Feuer entzündet wird, unterzeichnen wir zusammen mit dem Bürgermeister von Elis und dem Bürgermeister von Sparta den Waffenstillstandsvertrag, von dem wir alle hoffen, dass er ein Sprungbrett für das ist, was wir uns alle wünschen, nämlich einen Weltfrieden, eine Welt ohne Kriege".

Malwettbewerb für die Olympischen Werte

Frieden ist übrigens das zentrale Motto der meisten Werken der Schülerinnen und Schüler von Gymnasien der Präfektur Ilia, die in den vergangenen Tagen an einem originellen Malwettbewerb anlässlich der Zeremonie der Olympischen Flamme teilgenommen haben.

Schülerinnen schauen sich die Kreationen des Schülerwettbewerbs an Euronews

Gemälde, die am Schülerwettbewerb teilnehmen Euronews

Gemälde, die am Schülerwettbewerb teilnehmen Euronews

Die Werke werden im Rathaus des antiken Olympia ausgestellt, das derzeit einen weiteren Grund hat, stolz zu sein, denn es hat zusammen mit der Gemeinde Elis die Organisation der 59. Weltkinderspiele übernommen. Diese finden 2027 auf dem Westpeloponnes statt. Unter dem Motto "wo alles begann, fängt alles wieder an" unterzeichneten die beiden Gemeinden von Ilia am Montag das offizielle Dokument für die Organisation der Veranstaltung, die sich gegen starke Mitbewerber wie Seoul, Mumbai und Riad durchsetzen konnte.

59. Weltkinderspiele werden im Jahr 2027 in Ilia stattfinden

Wie der Präsident der Internationalen Kinderspiele (International Children's Games - ICG), Igor Topole, sagte, "ist die Wahl von Elis und Olympia nicht nur eine ehrenvolle Rückkehr zu den Wurzeln, sondern auch eine weltweite Botschaft des Friedens, der Freundschaft und der Hoffnung für Kinder".

Die beiden Gemeinden von Ilia erwarten mehr als 1.500 junge Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer aus der ganzen Welt.

Der Bürgermeister von Olympia erinnert daran, dass dies mit Ausnahme der Kugelstoßwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2004 das erste Mal sein wird, dass in der Region "Weltspiele" stattfinden, wie sie in der Antike vor rund 2.800 Jahren genannt wurden. "Es bestätigt unsere Bemühungen, den Kindern in aller Welt die universellen Werte des Friedens, der Eintracht und der Brüderlichkeit zu vermitteln. Das antike Olympia sendet weiterhin die zeitlosen Botschaften unseres Landes, das den Sport als Kultivierung von Geist und Seele hervorgebracht hat", betont Aristides Panagiotopoulos.