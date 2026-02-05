"Sex mit russischen Mädchen"? Bill Gates bestreitet Epstein-Vorwürfe

Bill Gates bedauert "jede Minute", die er mit Jeffrey Epstein verbracht hat. Das sagt der Tech-Milliardär in einem Interview. In den neu veröffentlichten Akten zum verstorbenen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein taucht der Name von Bill Gates immer wieder auf. In E-Mail-Entwürfen macht sich Epstein über Gates' Sexleben lustig.

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Gates bestreitet die Vorwürfe, die in den von den US-Behörden zuletzt veröffentlichten Dokumenten enthalten sind.

"Ich bedauere jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, und ich entschuldige mich dafür", erklärt Gates in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit 9News Australia.

"Offenbar hat Jeffrey eine E-Mail an sich selbst geschrieben. Diese E-Mail wurde nie abgeschickt. Die E-Mail ist falsch", sagt Gates. "Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wollte er mich auf irgendeine Weise angreifen?"

"Drogen und Sex mit russischen Mädchen"

In einem der Entwürfe, die er 2013 schrieb, behauptete Epstein, Bill Gates habe außereheliche Affären gehabt. Seine Beziehung zu Gates reiche von der "Hilfe für Bill bei der Beschaffung von Drogen, um mit den Folgen von Sex mit russischen Mädchen fertig zu werden, bis zur Erleichterung seiner illegalen Verabredungen mit verheirateten Frauen."

"Um der Beleidigung noch eins draufzusetzen, flehen Sie mich anschließend mit Tränen in den Augen an, die E-Mails über Ihre Geschlechtskrankheit, Ihre Bitte, Ihnen Antibiotika zu geben, die Sie Melinda heimlich geben können, und die Beschreibung Ihres Penis zu löschen", heißt es in der E-Mail.

Ein Sprecher von Bill Gates erklärt, die Dokumente zeigten nur "Epsteins Frustration darüber, dass er keine fortlaufende Beziehung mit Gates hatte und wie weit er gehen würde, um ihn zu diffamieren".

"Schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe"

Melinda French Gates beschreibt NPR in einem Interview, dass die Dokumente "Erinnerungen an einige sehr, sehr schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe" wachrufen. Das Paar ließ sich 2021 scheiden.

"Was auch immer an Fragen offen bleibt - ich kann nicht einmal ansatzweise alles wissen - diese Fragen sind für diese Menschen und sogar für meinen Ex-Mann. Sie müssen sich für diese Dinge verantworten, nicht ich", sagt sie.

Melinda French Gates hatte schon früher erwähnt, dass die Verbindung ihres ehemaligen Mannes zu Epstein zu ihrer Entscheidung beigetragen hat, die Ehe zu beenden. "Ich bin so froh, dass ich mich von all dem Dreck distanziert habe", betont sie jetzt.

Bill Gates erläutert, er habe Epstein zum ersten Mal im Jahr 2011 getroffen - drei Jahre nachdem dieser sich in Florida der Aufforderung zur Prostitution von Minderjährigen schuldig bekannt hatte - und er sei über einen Zeitraum von drei Jahren mit ihm essen gegangen. Er sei nie auf Epsteins Privatinsel gereist und bestritt, von Epstein organisierte sexuelle Affären gehabt zu haben.

"Es ging immer darum, dass er viele sehr reiche Leute kannte, und er sagte, er könne sie dazu bringen, Geld für die globale Gesundheit zu spenden. Im Nachhinein betrachtet war das eine Sackgasse", bedauert Gates. "Es war dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich war einer von vielen Menschen, die es bedauern, ihn jemals gekannt zu haben.

Epstein starb 2019 durch Selbstmord in einem New Yorker Gefängnis, wo er wegen Sexhandels inhaftiert war.

Bisher wurde gegen keine der prominenten Personen, die in den jetzt veröffentlichten Akten erwähnt werden, Anklage erhoben. Der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche hatte erklärt, die Dokumente einhielten keine neuen Elemente, die zu weiteren Strafverfolgungsmaßnahmen führen könnten. Die bloße Nennung eines Namens bedeute laut Todd kein Fehlverhalten. Viele Betroffene wie der ehemalige französische Kulturminister Jack Lang und dessen Tochter sagen, bei ihrer Beziehung zu Epstein sei es nur um Finanzen gegangen.

Alle VIPs - auch der ehemalige Prinz Andrew - haben bestritten, etwas mit Epsteins sexuellem Missbrauch von Mädchen und jungen Frauen zu tun zu haben.