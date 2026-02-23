Der ehemalige britische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Peter Mandelson, wurde am Montag von der britischen Polizei verhaftet. Die Festnahme steht im Zusammenhang mit einer Untersuchung wegen Fehlverhaltens im öffentlichen Dienst. Auslöser sind Enthüllungen über Mandelsons Kontakte zu dem verstorbenen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

"Beamte haben einen 72-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet", teilte die Londoner Metropolitan Police in einer Erklärung mit. Den Namen Mandelson nannte sie nicht. Die Polizei hatte jedoch zuvor mehrere Anwesen des ehemaligen Botschafters, früheren Labour-Kabinettsministers und EU-Kommissars durchsucht. Auf Fernsehaufnahmen war zu sehen, wie er von Einsatzkräften weggefahren wurde.

Mandelson wurde zur Befragung auf eine Polizeistation gebracht.

Anfang dieses Monats leitete die Polizei eine Untersuchung gegen Mandelson ein. Anlass war die jüngste Veröffentlichung von Epstein-Akten durch das US-Justizministerium. Die Unterlagen enthalten neue Details zu Mandelsons Beziehung zu Epstein. Der Finanzier war 2019 im Gefängnis gestorben, offiziellen Angaben zufolge durch Suizid.

In den Akten finden sich E-Mails, die darauf hindeuten, dass Mandelson 2009 Regierungsinformationen an Epstein weitergegeben haben könnte. Damals war er Wirtschaftsminister unter Premierminister Gordon Brown, während der globalen Finanzkrise. Es geht um den Verdacht, dass es sich um marktsensible Informationen handelte.

Weitergabe "sensibler Regierungsinformationen"

Premierminister Keir Starmer ernannte Mandelson im Dezember 2024 auf den wichtigsten diplomatischen Posten Großbritanniens. Nach Darstellung des Textes wusste Starmer dabei, dass Mandelson auch nach Epsteins Verurteilung im Jahr 2008 Kontakt zu ihm gehalten hatte. Epstein war damals wegen Aufforderung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt worden.

Starmer entließ Mandelson im September 2025, nachdem frühere Enthüllungen über die Beziehung bekannt geworden waren. Anfang dieses Monats entschuldigte sich Starmer bei Epsteins Opfern. "Es tut mir leid. Es tut mir leid, was Ihnen angetan wurde, es tut mir leid, dass so viele Menschen mit Macht Sie im Stich gelassen haben, es tut mir leid, dass ich Mandelsons Lügen geglaubt und ihn ernannt habe."

Die Polizei ermittelt nun gegen Mandelson wegen des Vorwurfs, er habe vor etwa anderthalb Jahrzehnten sensible Regierungsinformationen an Epstein weitergegeben. Gegen Mandelson gibt es nach Angaben im Text keine Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens.

Mandelsons Verhaftung erfolgte nur wenige Tage nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor in einem anderen, aber ähnlichen Fall. Auch dieser steht im Zusammenhang mit einer Freundschaft zu Epstein.

Der ehemalige Prinz wurde wegen angeblichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Epsteins Kontakten verhaftet. Das soll sich auf seine Zeit als britischer Handelsbeauftragter beziehen. Er wurde nach 11 Stunden wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.