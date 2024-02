Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen hatte die Wasserresilienz-Initiative als eine Priorität für ihre Amtszeit bezeichnet, doch im jüngsten Kalender der EU-Exekutive vom 12. Februar fehlt sie.

Die Europäische Kommission hat offenbar Pläne zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Gewässern auf Eis gelegt. Das hat sowohl bei grünen Gruppen als auch bei Industrieverbänden für Empörung gesorgt.

Die im September von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigte EU-Initiative sollte die immer häufigeren Dürre- und Überschwemmungsperioden bekämpfen, die in ganz Europa verheerende Auswirkungen haben und mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden.

Maroš Šefčovič, der für Umweltpolitik zuständige Vizepräsident der Kommission, sollte die Pläne am 12. März vorstellen und damit, so hofften die Befürworter, eine deutliche Botschaft an die nächste Regierung senden, die im Herbst ihr Amt antreten wird.

Doch in den vergangenen Monaten gab es eine Reihe von Kehrtwendungen in der Umweltpolitik, nachdem die Landwirte auf breiter Front protestiert hatten und die Konservativen das Vorzeigepaket "Grüner Deal" ablehnten.

Brüsseler Agrarlobby macht Front

Die mächtige Brüsseler Agrarlobby hat keinen Hehl aus ihren Bedenken gegen Maßnahmen auf EU-Ebene zur Bekämpfung der Wasserknappheit gemacht, die die Möglichkeiten der Bewässerung in Gebieten mit Wasserstress einschränken könnten.

In einer vorläufigen Tagesordnung für die wöchentlichen Kommissionssitzungen, die am 14. Februar veröffentlicht wurde, wird der Wasserkrisenplan nicht mehr erwähnt, ohne dass ein späteres Datum für seine Veröffentlichung genannt wird.

Ein Sprecher der Kommission teilte Reportern mit, dass der 12. März als Veröffentlichungsdatum immer nur vorläufig gewesen sei - das scheint jedoch im Widerspruch zu den jüngsten Erklärungen von EU-Beamten zu stehen.

Nach einem Treffen mit den Ministern der Mitgliedstaaten Mitte Januar sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius, die Initiative werde im März vorgestellt und sich damit befassen, "wie wir sicherstellen können, dass unser Wasser zu einer gerechten, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft beiträgt."

In Brüssel gab es eine sofortige und unverblümte Reaktion auf die scheinbare Einstellung der Pläne.

"Ich bin entsetzt darüber, dass die von der Leyen-Kommission die unverantwortliche Entscheidung getroffen hat, die Wasserresilienz-Initiative zu stoppen, wo doch schon jetzt Teile Europas durch starke Überschwemmungen und Dürren überflutet oder ausgedörrt werden, was immense Kosten für Gemeinden, Landwirte, unsere Lebensmittelversorgung und die Natur bedeutet", sagte Claire Baffert, Referentin im WWF-Büro für Europapolitik in Brüssel.

"Es macht absolut keinen Sinn und kann nur dazu dienen, im Vorfeld der Wahlen politische Gewinne zu erzielen", sagte Baffert mit Blick auf die EU-weite Abstimmung im Juni und forderte die EU-Exekutive auf, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Besorgte Reaktionen der Wasserwirtschaft

Géraud de Saint-Exupéry, Europadirektorin des US-amerikanischen Wassertechnologieunternehmens Xylem, erklärte gegenüber Euronews, dass die alternde Infrastruktur die Anfälligkeit Europas verschlimmere und dass die EU dringend eine kohärente und gut finanzierte Antwort brauche.

"Zu den wichtigsten Prioritäten gehören die Modernisierung der Wasseraufbereitungs- und -verteilungsinfrastruktur, um Verluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern, Investitionen in Spitzentechnologien für die genaue Überwachung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen sowie die Einführung umfassender Maßnahmen zur Wassereinsparung und zur Erhaltung der Wasserqualität und -quantität", sagte Saint-Exupéry.

Der in Brüssel ansässige Industrieverband EurEau, der die Wasserversorgungsunternehmen vertritt, zeigte sich ebenfalls "tief besorgt" über den Schritt der Kommission. Der Verband wies darauf hin, dass Portugal, Zypern, Italien, Ungarn und Rumänien vor kurzem eine umfassendere, europaweite Antwort auf die unsichere Wasserversorgung gefordert hätten, und sagte, die Forderung von EurEau nach einer umfassenden EU-Strategie und einem Aktionsplan werde von einer wachsenden Zahl von Interessengruppen geteilt.

Der Präsident des Verbandes, Pär Dalhielm, sagte Euronews, er sehe die Einstellung der Initiative als ein weiteres Beispiel dafür, dass die Kommission vor der wachsenden Ablehnung ihrer Vorzeige-Agenda zum Green Deal nachgibt. "Und das ist bedauerlich, denn die Zurückhaltung der Wasserresilienz-Initiative hat keinen Gewinner", sagte Dalhielm. "Alle Sektoren - von der Landwirtschaft über die Energiewirtschaft und die verarbeitende Industrie bis hin zum Tourismus -, die um unsere knappen und oft verschmutzten Wasserressourcen konkurrieren, werden verlieren."

Ein Kommissionsvorschlag zur Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel steht dagegen noch auf der vorläufigen Tagesordnung für den 12. März.