Albaniens Edi Rama: "Leider hat die EU Wladimir Putin gebraucht"

Wie nah ist Albanien dem EU-Beitritt? Der Ukraine-Krieg hat dem dem EU-Erweiterungsprozess neues Leben eingehaucht. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama sagt, leider habe die EU Wladimir Putin gebraucht, um zu verstehen, wie wichtig der Westbalkan ist.

In dieser Folge von Real Economy besuchen wir das Balkanland Albanien, um zu sehen, wie nahe es dem EU-Beitritt ist. Welche wirtschaftlichen Kriterien muss es erfüllen, ist es wirklich bereit? Und wer profitiert davon, wenn Albanien aufgenommen wird?

Robuste Wirtschaft dank Tourismus- und Bauboom

Albanien hat sich zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder des westlichen Balkans entwickelt. Trotz eines schweren Erdbebens 2019, der COVID-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hat die Wirtschaft 2021 eine robuste Erholung erlebt, die sich 2022 weiter fortgesetzt hat. Für dieses Jahr wird ein reales BIP-Wachstum von 3,3 Prozent erwartet.

Die Stärke ist zum Teil auf einen Tourismus- und Bauboom zurückzuführen, aber auch auf kleine Unternehmen wie Timak. Die Firma stellt Rettungsfahrzeuge her und exportiert schon in die EU. Aber ihre Chefin Arjeta Puca sagt, viele Hürden würden wegfallen, wenn Albanien der Union beitreten würde.

"Jetzt können wir nicht so einfach in den EU-Markt kommen. Einige der größten Herausforderungen sind die Zollprobleme und die Standarddokumente der EU. Wenn ein Kunde bei uns kaufen will, muss er auch zusätzliche Zollgebühren zahlen, und manchmal ist das der Grund, warum er sich gegen uns entscheidet."

Seit über einem Jahrzehnt drängt Albanien darauf, Teil des größten Marktes der Welt zu werden. Bislang hat das Land noch keinen festen Termin für den Beitritt. Doch wird sich das bald ändern? Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat dem Erweiterungsprozess der EU neues Leben eingehaucht.

Albanien erfüllt bereits wichtige Kriterien

Wie anderswo in Europa hat sich die Inflation in Albanien in letzter Zeit abgeschwächt, bleibt aber angesichts des angespannten Arbeitsmarktes hoch. Der jüngste Fortschrittsbericht der EU bescheinigt Albanien einen mäßigen bis guten Stand bei der Entwicklung einer funktionierenden Marktwirtschaft.

Albanien erfüllt auch die Vorbereitung, um dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften standzuhalten, die mit der Zugehörigkeit zur Union verbunden sind,

Nach Ansicht des Sachverständigen, Professor Adrian Civici von der Mediterranean University of Albania, besteht eine der größten Herausforderungen für Albanien darin, sich an die langfristigen strategischen Ziele der EU anzupassen.

"Die Schwierigkeit für die albanische Wirtschaft im Rahmen der europäischen Integration ist es, wie Albanien seine Wirtschafts- und Entwicklungspolitik mit den Grundzügen der europäischen Wirtschaftspolitik zusammenbringen kann, einschließlich zum Beispiel der Politik der Energiewende, der Umweltpolitik, der Verkehrspolitik oder anderer Sozial-, Steuer- und Haushaltspolitiken."

Komplett erneuertes Eisenbahnnetz

Investitionen in die Infrastruktur sind eine der sichtbarsten Maßnahmen, mit denen Albanien seine Wirtschaft auf den Weg nach Europa bringt. Das Eisenbahnnetz des Landes wird mit Unterstützung der EU komplett erneuert. Das soll das inländische Wachstum ankurbeln und Albanien mit dem Rest des Balkans und Europas verbinden.

Nach Fertigstellung wird die Fahrtzeit zwischen Durres und Tirana, den beiden größten Städten Albaniens, auf etwa 20 Minuten verkürzt sein. "Die Konnektivität ist der wichtigste Aspekt. Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen die Verbindung der größten Häfen haben wird. Hafen, Flughafen und das Stadtzentrum von Tirana, wo wir den Terminal für den öffentlichen Verkehr haben, der die gesamte Infrastruktur in einem Knotenpunkt zusammenführt", erklärt Bashkim Kasoruhu, Leiter des Projekts.

Tirana hat im Juli 2022 Gespräche mit Brüssel aufgenommen. Die große Frage ist nun, wann der europäische Traum Albaniens Wirklichkeit wird.

Edi Rama: "Leider hat die EU Wladimir Putin gebraucht, um zu verstehen, dass der Westbalkan wichtig ist"

Euronews hat mit Albaniens Ministerpräsident Edi Rama über über die EU-Beitrittsbemühungen seines Landes gesprochen.

Warum ist es im Interesse Albaniens, der EU beizutreten? Und warum ist es im Interesse der EU, dass Albanien der Union beitritt?

"Leider hat die EU Wladimir Putin gebraucht, um zu verstehen, dass der Westbalkan für die EU genauso wichtig ist, wie die EU für den Westbalkan. Das ist eine sehr, sehr einfache Logik. Es geht um Integration. Es geht um Einigung."

Der Krieg in der Ukraine hat der Erweiterung in den EU-Hauptstädten einen neuen Impuls gegeben.

"Traurigerweise ja.”

Haben Sie das Gefühl, dass es dieses Mal anders ist?

"Es geht nicht nur um die Frage: Westbalkan rein oder Westbalkan raus. Das ist nur ein sehr, sehr kleines Teil in dem sehr großen Puzzle. Es geht um die Bedeutung der Europäischen Union auf der globalen Bühne. Es geht um die Wirtschaft der Europäischen Union. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Es geht um die Fähigkeit der Europäischen Union, für Europa zu entscheiden."

Die EU-Wähler sind in Bezug auf eine weitere Erweiterung gespalten. Wie überzeugen Sie die Skeptiker, dass Albanien Teil der EU sein sollte?

"Ich bin der festen Überzeugung, dass hinter all der Skepsis gegenüber der EU und der Erweiterung einerseits viel Unkenntnis der Fakten und andererseits Angst steckt, die von der Politik aus sehr politischen Gründen geschürt wird."

Furcht vor was genau?

"Die Angst, die das einfachste Mittel ist, um mehr Stimmen zu bekommen, indem man nicht das Gehirn der Menschen anspricht, sondern direkt mit ihrem Bauch kommuniziert, indem man ihr Gehirn umgeht. Das ist einfacher. Viel einfacher. Aber die Ergebnisse können verheerend sein."

2030, was würden Sie gerne sehen?

"2030, ich weiß, was ich sehen will, und es ist öffentlich. Wir haben die Vision 2030, und wir arbeiten darauf hin, und wir werden da sein, wenn Albanien ein Champion im Bereich Tourismus sein wird. Wenn Albanien ein Nettoexporteur von Energie sein wird, die übrigens völlig sauber und grün ist. Und ein Albanien, das in Bezug auf Innovation und neue Technologien sehr modern ist."

Sie sagen, Albanien wird bereit sein. Glauben Sie, dass die EU bereit sein wird?

"Niemand weiß, wo die EU im Jahr 2030 stehen wird. Was ich weiß, ist, wo Albanien im Jahr 2030 sein wird. Um zu wissen, wo die EU im Jahr 2030 sein wird, ist eine Menge Arbeit nötig, und es müssen eine Menge strategischer Entscheidungen getroffen werden."

