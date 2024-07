Die umstrittene Reform von Premierminister Gabriel Attal ist nach dem Wahlergebnis vom Sonntag auf Eis gelegt worden.

Frankreichs Premierminister Gabriel Attal hat nach der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen beschlossen, die geplante Reform des Arbeitslosengeldsystems des Landes auszusetzen.

Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) und ihre Verbündeten erhielten am Sonntag 33 Prozent der Stimmen, gefolgt vom Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) mit 28 Prozent. Die Koalition Ensemble von Präsident Macron kam mit knapp 21 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz.

Angesichts der Kritik der beiden großen Parteien an der Attal-Reform hat der Premierminister eines seiner wichtigsten Ziele seit seinem Amtsantritt im Januar noch einmal verschärft.

Die Verabschiedung des Dekrets fand nicht wie geplant am Montag statt, obwohl Attal im vergangenen Monat noch das Gegenteil verkündet hatte.

"Bis zum 1. Juli wird ein Dekret für diese Reform auf der Grundlage des durch die Reform von 2019 geschaffenen Rahmens verabschiedet", sagte der Premierminister am 13. Juni gegenüber Radio France Inter.

Attal äußerte sich nur wenige Tage nach den Europawahlen, bei denen Macrons Partei der Renaissance eine schwere Niederlage gegen den RN erlitt, was zu vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich führte.

"Die Reform sieht vor allem eine bessere Unterstützung für Arbeitslose vor, um ihnen die Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu erleichtern", so Attal weiter.

Änderungen am Leistungssystem

Der Reformvorschlag der Regierung sieht vor, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für Personen unter 57 Jahren von derzeit 18 Monaten auf maximal 15 Monate zu begrenzen.

Attal plant außerdem, die Anspruchsvoraussetzungen zu senken, d.h. eine Person muss in den letzten 20 Monaten mindestens acht Monate gearbeitet haben, um staatliche Zahlungen zu erhalten.

Derzeit müssen die Antragsteller in den letzten 24 Monaten mindestens sechs Monate gearbeitet haben.

Das Linksbündnis Nouveau Front Populaire bezeichnete die Reform als "grausam" und kündigte sofortigen Widerstand an.

Auch Jordan Bardella von der RN äußerte sich gegenüber dem Fernsehsender France 3 ablehnend: "Ich bin es ein wenig leid, dass man systematisch von den gleichen Leuten Anstrengungen verlangt."

Auch die Kandidaten der Republikaner sind in dieser Frage gespalten. Die mächtigen Gewerkschaften lehnen die Reform vehement ab.

Förderung des Wachstums durch Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Wirtschaftsexperten betonen jedoch die Notwendigkeit, die Beschäftigung in Frankreich zu erhöhen, um das Wachstum anzukurbeln - eine der wichtigsten Maßnahmen von Präsident Macron.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 hat Macron eine Reihe von Änderungen am Arbeitslosenversicherungssystem des Landes vorgenommen, die zu einem Anstieg der Beschäftigung geführt haben.

Dennoch sind die französischen Finanzen derzeit nicht so rosig, zumal die Staatskasse durch ein wachsendes Haushaltsdefizit eingeschränkt wird.

2023 stieg das Defizit auf 5,5 Prozent und übertraf damit das Ziel der Regierung von 4,9 Prozent.

"Wenn Frankreich Vollbeschäftigung will, wenn es sich reindustrialisieren will, wenn es eine führende Wirtschaftsmacht bleiben will, muss es sich in Richtung Vollbeschäftigung bewegen und deshalb die Reform des Arbeitslosengeldes fortsetzen", sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Montag dem Radiosender France Inter.

"Ich werde meine Überzeugungen nicht innerhalb von 24 Stunden ändern, weil ich jemanden überzeugen muss."

Die Aussetzung der Reform könnte für die Regierung ein Mittel sein, um trotz der wirtschaftlichen Risiken nicht zu früh Konflikte mit den politischen Gegnern zu schüren.