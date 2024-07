Von Euronews

Mit einem späten Treffer tief in der Verlängerung hat Spanien Deutschland aus der Heim-EM geschmissen.

Nach einer hitzigen Partie ist Deutschland im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Spanien ausgeschieden.

Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien begann temporeich. Gerade am Anfang hatte die DFB-Elf dabei Probleme gegen die leicht favorisierten Spanier.

Nach nur acht Minuten musste der spanische Mittelfeldmann Pedri verletzt vom Feld. Beide Teams kamen zu ersten Chancen. Neuer musste einige Male den Rückstand verhindern, auf der anderen Seite kam Havertz zu zwei guten Möglichkeiten. Dennoch ging es torlos in die Halbzeitpause.

Deutschland geht in Rückstand

Kurz nach Wiederanpfiff ging Spanien durch Dani Olmo nach Vorlage von Lamine Yamal in der 52. Minute in Führung. Bereits in der Pause hatte Bundestrainer Nagelsmann die beiden Leverkusener Wirtz und Andrich für Sané und Can gebracht. Andrich hatte schon vor Anpfiff mit seiner neuen Frisur für Aufsehen gesorgt.

Auf den Rückstand reagierte der Trainer mit dem nächsten Doppelwechsel: Mittelstädt und Füllkrug kamen für Raum und Kapitän Gündogan.

Die Einwechslung von Füllkrug machte sich direkt bemerkbar. Der Stürmer des BVB wurde mit zahlreichen Flanken gesucht, konnte immer wieder Bälle im Strafraum festmachen und verteilen oder selbst zum Abschluss kommen.

Mit einem weiteren offensiven Wechsel läutete Nagelsmann die Schlussphase der regulären Spielzeit ein: Der altgediente Angreifer Müller kam in der 80. Minute für Innenverteidiger Jonathan Tah. Die beiden spanischen Shootingstars Lamine Yamal und Nico Williams waren zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt.

Später Wirtz-Treffer rettet Deutschland

Deutschland hielt den Druck auf die spanische Verteidigung aufrecht und verteidigte immer wieder die Konter der Spanier. In der 89. Minute gelang Florian Wirtz nach Vorlage von Kimmich dann das erlösende 1:1. Mit dem verdienten Ausgleichstreffer rettete er die DFB-Elf in die Verlängerung.

Zu Beginn der Verlängerung verließ Angreifer Kai Havertz für Innenverteidiger Waldemar Anton den Platz, um die defensive Ordnung in der Viererkette der DFB-Elf wiederherzustellen. Erst zum Ende der ersten Hälfte der Verlängerung kam es nochmal auf beiden Seiten zu großen Chancen. Der Spanier Oyarzabal, der in der 80. Minute für Alvaro Morata eingewechselt worden war, zog außerhalb des deutschen Straufraums ab und verfehlte Neuers Kasten nur knapp. Kurz darauf fehlten bei einem Abschluss von Wirtz nur Zentimeter zur deutschen Führung.

Kurz nach Beginn der letzten Viertelstunde des Spiels forderten die deutschen Spieler Handelfmeter, nachdem ein wuchtiger Musiala-Schuss an Cucurellas Arm geflogen war. Schiedsrichter Taylor ließ jedoch weiterspielen.

Merino schockt Deutschland spät

Eine Flanke von Kimmich sorgte nach einer Phase vieler kleiner Unterbrechungen nochmal für Gefahr. Füllkrug brachte in der 117. Minute den Ball aufs Tor, der spanische Keeper Unai Simon konnte jedoch entschärfen. Kurz zuvor holte sich Undav von der deutschen Bank aus eine gelbe Karte ab, womit der EM-Rekord für die meisten Verwarnungen in einem Spiel geknackt war. 14 gelbe Karten gab es insgesamt in der hitzigen Partie.

Den Schlussstrich setzte Mikel Merino, der in der 80. Minute für Nico Williams eingewechselt worden war, mit seinem Führungstreffer in der 119. Minute. Per Kopf beendete er die Hoffnung des DFB-Teams auf einen EM-Sieg im eigenen Land. Auch ein später Platzverweis nach gelb-rot für Carvajal änderte nichts mehr an der deutschen Niederlage.

Im Halbfinale werden die Spanier entweder auf Portugal oder auf Frankreich treffen.