Drohnenattacken in Russland: Ukraine greift offenbar erneut an

Von Euronews mit AP

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlicht Bilder der eigenen Angriffe im Krieg in der Ukraine.

Die Ukraine hat einen Drohnenangriff auf die südrussische Region Krasnodar geflogen, dabei wurde nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens eine Person getötet.

Bei weiteren Drohnenattacken in der Republik Adygeja im Nordkaukasus und in Tambow in Zentralrussland sollen auch mehrere Öldepots in Brand gesetzt worden sein.

Kiew hat sich zwar zunächst nicht zu den Angriffen bekannt, aber die Ukraine hat schon früher die russische Infrastruktur - vor allem militärische Einrichtungen - ins Visier genommen.

Russlands Verteidigungsministerium zeigt Bilder eigener Angriffe

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium Aufnahmen veröffentlicht, die nach eigenen Angaben den Einsatz von Drohnen und Panzern bei Angriffen auf ukrainische Stellungen bei Donezk im Osten der Ukraine zeigen.

Die Erklärung besagt auch, dass russische Truppen mithilfe von Drohnen kontinuierlich die Positionen der Streitkräfte der Ukraine am rechten Ufer des Dnjepr überwachen.

Die ukrainische Armee wurde von den Russen gezwungen, sich aus einem Viertel am Rande von Tschasiv Yar, einer strategisch wichtigen Stadt in der östlichen Donezk-Region, zurückzuziehen.