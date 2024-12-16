EZB-Präsidentin warnt vor US-Handelspolitik

Auf einer Konferenz zum 10. Jahrestag des Beitritts Litauens zur Eurozone warnte Lagarde vor den Aussichten auf ein noch langsameres Wachstum, wenn die neue US-Regierung Zölle erhebt und wenn „geopolitische Spannungen“ zu höheren Energiepreisen und Frachtkosten führen.

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Sie sagte auch, dass die Bank die Zinssätze weiter senken würde, wenn die Inflation weiter in Richtung ihres 2 %-Ziels sinken würde, das die politischen Entscheidungsträger ihrer Meinung nach „fast erreicht“ hätten.

In ihrer Rede in Vilnius am Montag nach der vierten Zinssenkung des Jahres 2024 in der vergangenen Woche wiederholte Lagarde ihre frühere Aussage, dass, wenn die Daten die Grundlinie der Bank bestätigten, „die Richtung klar sei“. In einer Pressekonferenz vor ihrer offiziellen Rede sagte sie jedoch, sie sehe sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken.

„Eines der Aufwärtsrisiken wäre zum Beispiel, wenn die Löhne weiterhin deutlich steigen würden, und zwar in einem Ausmaß, das nicht mit unserem Ziel vereinbar wäre, oder wenn die Gewinne erheblich steigen und die Lohnerhöhungen nicht abfedern würden. Das ist ein Aufwärtsrisiko. Ein Abwärtsrisiko könnten einige der geopolitischen Entwicklungen sein, einschließlich zum Beispiel der Änderung der amerikanischen Handelspolitik“.

Später erklärte Lagarde auf einer Konferenz der Bank von Litauen, dass die Beibehaltung „ausreichend restriktiver“ Zinssätze nicht mehr notwendig sei, was als Hinweis darauf interpretiert wurde, dass ein neutrales Zinsniveau in Sicht sei.

Die Inflation ist von ihrem Höchststand von 10,6 % Ende 2022 steil auf 2,3 % gesunken, wodurch sich die Aufmerksamkeit von der Eindämmung des Verbraucherpreisanstiegs auf die Sorgen über das anhaltend schwache Wachstum verlagert hat. Nach Prognosen der Europäischen Kommission wird die Eurozone in diesem Jahr um 0,8 % und im nächsten Jahr um 1,3 % wachsen.