Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

EZB-Präsidentin warnt vor US-Handelspolitik

Die Europäische Zentralbank warnt vor einer Änderung der US-Handelspolitik.
Die Europäische Zentralbank warnt vor einer Änderung der US-Handelspolitik. Copyright  Eduardo Munoz Alvarez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Eduardo Munoz Alvarez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Link kopiert!

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat davor gewarnt, dass die US-Handelspolitik die EU-Wirtschaft beeinträchtigen könnte, wenn der designierte Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen einhält.

Auf einer Konferenz zum 10. Jahrestag des Beitritts Litauens zur Eurozone warnte Lagarde vor den Aussichten auf ein noch langsameres Wachstum, wenn die neue US-Regierung Zölle erhebt und wenn „geopolitische Spannungen“ zu höheren Energiepreisen und Frachtkosten führen.

WERBUNG
WERBUNG

Sie sagte auch, dass die Bank die Zinssätze weiter senken würde, wenn die Inflation weiter in Richtung ihres 2 %-Ziels sinken würde, das die politischen Entscheidungsträger ihrer Meinung nach „fast erreicht“ hätten.

In ihrer Rede in Vilnius am Montag nach der vierten Zinssenkung des Jahres 2024 in der vergangenen Woche wiederholte Lagarde ihre frühere Aussage, dass, wenn die Daten die Grundlinie der Bank bestätigten, „die Richtung klar sei“. In einer Pressekonferenz vor ihrer offiziellen Rede sagte sie jedoch, sie sehe sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken.

„Eines der Aufwärtsrisiken wäre zum Beispiel, wenn die Löhne weiterhin deutlich steigen würden, und zwar in einem Ausmaß, das nicht mit unserem Ziel vereinbar wäre, oder wenn die Gewinne erheblich steigen und die Lohnerhöhungen nicht abfedern würden. Das ist ein Aufwärtsrisiko. Ein Abwärtsrisiko könnten einige der geopolitischen Entwicklungen sein, einschließlich zum Beispiel der Änderung der amerikanischen Handelspolitik“.

Später erklärte Lagarde auf einer Konferenz der Bank von Litauen, dass die Beibehaltung „ausreichend restriktiver“ Zinssätze nicht mehr notwendig sei, was als Hinweis darauf interpretiert wurde, dass ein neutrales Zinsniveau in Sicht sei.

Die Inflation ist von ihrem Höchststand von 10,6 % Ende 2022 steil auf 2,3 % gesunken, wodurch sich die Aufmerksamkeit von der Eindämmung des Verbraucherpreisanstiegs auf die Sorgen über das anhaltend schwache Wachstum verlagert hat. Nach Prognosen der Europäischen Kommission wird die Eurozone in diesem Jahr um 0,8 % und im nächsten Jahr um 1,3 % wachsen.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Nach Trumps Zoll-Achterbahn: EZB senkt erneut die Zinsen

Europäische Zentralbank senkt Leitzinsen: Zweite Zinssenkung in diesem Jahr

Renditen steigen: Iran-Krieg schürt Inflationsangst nach fast einem Monat