Wie eine Finanz-Influencerin ein sechsstelliges Portfolio aufbaute

Eine der effektivsten Möglichkeiten, einen komfortablen Lebensstil zu erreichen, besteht darin, mehrere Einkommensquellen zu erschließen.

Jüngste Untersuchungen von Sage zeigen, dass 32 Prozent der 24- bis 44-Jährigen einen Zweitjob haben, ebenso wie 28 Prozent der 45- bis 54-Jährigen. Inzwischen geben 68 Prozent der 16- bis 34-Jährigen an, dass sie neben ihrer Hauptbeschäftigung mehrere Einkommensquellen oder Nebenbeschäftigungen haben.

Euronews sprach mit der Finanzinfluencerin Jenny Okpechi (@savvymoneygirl) darüber, wie sie ein sechsstelliges Investmentportfolio aufgebaut hat - und warum sie glaubt, dass es für junge Menschen wichtig ist, früh mit Investitionen zu beginnen.

Aufbau eines Portfolios im sechsstelligen Bereich

Ein sechsstelliges Portfolio mag zwar beeindruckend klingen, doch Okpechi betont, dass ihr Erfolg nicht über Nacht kam. Sie betont, wie wichtig es ist, klein anzufangen und konsequent zu bleiben - selbst angesichts des wirtschaftlichen Drucks und kultureller Barrieren.

Da sie in einem traditionellen afrikanischen Haushalt aufgewachsen ist, hat sie aus erster Hand erfahren, dass Finanzangelegenheiten oft als Domäne der Männer angesehen werden und kulturelle Normen die finanzielle Handlungsfähigkeit von Frauen häufig einschränken.

"Ich habe sehr jung - mit 16 - damit begonnen, sehr bewusst mit meinem Geld umzugehen. Damals waren die Zinssätze recht anständig, und man konnte einen Schatzwechsel mit einer jährlichen Rendite von 20 Prozent anlegen. Ich begann zu lernen, wie man als Frau ein Unternehmen führt und die Finanzen verwaltet, nur um zu beweisen, dass ich das kann, was ein Mann kann - und das Wissen, das ich dabei erwarb, hat mein Leben verändert", so Okpechi.

Ihre Herangehensweise beinhaltete eine sorgfältige Budgetplanung, ein Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und regelmäßige Rücklagen.

"Mit der Zeit ging ich vom Sparen dazu über, in Schatzbriefe, Handelspapiere, Unternehmensanleihen und Aktien zu investieren", sagt sie.

Viele junge Menschen zögern mit Investitionen, weil sie glauben, dass sie erst ein bestimmtes Einkommensniveau erreichen müssen, bevor sie mit einem größeren Betrag beginnen.

Okpechi erklärt jedoch: "Ich habe nicht gewartet, bis ich viel verdiene. Ich begann als Student mit dem, was ich hatte, zu investieren, und das brachte mich dazu, nach anderen Möglichkeiten für ein zusätzliches Einkommen zu suchen, wie bezahlte Umfragen und Online-Nachhilfe. Ich habe sogar versucht zu bloggen, musste aber wegen meines Studiums damit aufhören."

Sie fügte hinzu: "Mit der Zeit wuchs es dank des Zinseszinses und konsequenter Investitionen. Ich habe den Vermögensaufbau wie eine langfristige Beziehung behandelt: Engagement, Geduld und Kontrolle."

Die Finanz-Influencerin hat derzeit acht Einkommensquellen. Dazu gehören ihre Vollzeitstelle als Scrum Master und eine Teilzeitstelle als Gesundheitshelferin. Digitale Produkte - wie eBooks, Finanzratgeber und Anbieterlisten - bilden eine dritte Einnahmequelle, während gesponserte Inhalte, einschließlich Partnerschaften und Markenkooperationen, eine vierte darstellen.

Eine weitere Einnahmequelle sind ihre Investitionen, zu denen Immobilieninvestmentfonds (REITs), Aktien und Indexfonds gehören. Zu einem bestimmten Zeitpunkt verdiente Okpechi sogar fünfstellige Dividenden. Abonnements - einschließlich bezahlter Mitglieder ihrer Investment-Community - sind eine weitere Einnahmequelle.

Sie verdient auch durch Affiliate-Marketing und die Erstellung von Inhalten und baut derzeit "Moneybestie" auf, eine KI-gestützte Fintech-App, die die Vermittlung von Finanzwissen, insbesondere für Frauen und Mädchen im Teenageralter, vereinfachen soll.

"Ich investiere nur in Dinge, die ich kenne und verstehe, also halte ich es ziemlich langweilig und einfach."

Frühzeitig investieren

Einer der wichtigsten Ratschläge, die Okpechi jungen Menschen für den Aufbau ihres Portfolios mit auf den Weg gibt, ist, klein anzufangen - aber klug, indem man die Ausgaben verfolgt und ein Budget führt.

Sie betonte auch, wie wichtig es ist, unter den eigenen Möglichkeiten zu leben und dem Gruppenzwang zu widerstehen sowie eine wertvolle Fähigkeit zu erwerben.

"Es gibt gute Schulden und schlechte Schulden, vermeiden Sie die schlechten. Investieren Sie frühzeitig und konsequent, auch wenn es nur 25 Pfund (29,8 Euro) pro Monat sind. Automatisieren Sie Ihre Ersparnisse und Investitionen, wenn es sein muss, denn so kann der Zinseszins Ihr Geld schneller wachsen lassen. Zeit am Markt ist besser als Timing am Markt", betonte Okpechi.

Sie betonte auch, wie wichtig es ist, eine Inflation des Lebensstils zu vermeiden, die auftritt, wenn die Ausgaben parallel zum Einkommen steigen.

"Lernen Sie über Geld, als ob Ihre finanzielle Freiheit davon abhängt, denn das tut sie auch", sagte sie.

Laut der Schwab Modern Wealth Survey 2024 beginnt die Generation Z viel früher als frühere Generationen mit dem Investieren, nämlich im Durchschnittsalter von 19 Jahren. Dies steht im Gegensatz zu den Babyboomern, die mit etwa 35 Jahren zu investieren begannen, und den Millennials, die in der Regel mit 25 Jahren anfingen.

Okpechi empfiehlt auch Websites wie Nasdaq, Seeking Alpha und Dividend.com für junge Anleger, die gerade erst anfangen. Sie empfiehlt Bücher wie The Richest Man in Babylon von George Clason, The Intelligent Investor von Benjamin Graham und Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki als wertvolle Ressourcen.

Herausforderungen auf dem Weg dorthin

Okpechi betonte, dass es eine große Herausforderung auf ihrem Weg war, die traditionellen afrikanischen Ansichten über Geld bewusst zu verlernen. Dies gilt umso mehr, als in vielen afrikanischen Kulturen die Weitergabe von Reichtum und Vermögenswerten, wie z. B. Immobilien, an männliche Erben Priorität hat.

Von Mädchen wird oft erwartet, dass sie heiraten, in das Haus ihres Mannes einziehen und sich in Bezug auf die finanzielle Sicherheit auf ihren Ehemann verlassen. Folglich werden Investitionen in Töchter häufig als Verschwendung von Ressourcen angesehen, was bedeutet, dass viele Frauen mit afrikanischem Hintergrund Schwierigkeiten haben, später im Leben finanziell unabhängig zu werden.

Eine weitere Herausforderung, mit der Okpechi konfrontiert wurde, war der Umgang mit dem Impostersyndrom als Frau, die im Finanz- und Technologiebereich arbeitet, und die Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen in einer überwiegend männlichen Branche.

Investitionen und Finanzen sind nach wie vor weitgehend von Männern dominierte Bereiche, in denen weibliche Investoren und Experten oft ihr Fachwissen und ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen müssen, insbesondere wenn sie vor Publikum sprechen.

Das Jonglieren mit mehreren Jobs und die Bewältigung von Burnout sowie der Widerstand gegen soziale Ausgaben und Gruppenzwang waren weitere Hindernisse.

"Ich habe gelernt, mir finanzielle Fehler zu verzeihen und trotzdem weiterzumachen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich offener über Geld sprechen. Das überwindet die Scham und hilft auch anderen zu wachsen", so Okpechi.