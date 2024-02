Einer neuen Studie zufolge hatten Teilnehmer in der Nähe der größten Dichte an Fertiggerichten ein um 16 Prozent höheres Risiko für Herzversagen.

WERBUNG

Wenn man in der Nähe von Kneipen, Bars und Fast-Food-Restaurants wohnt, kann das das Risiko einer Herzinsuffizienz erhöhen, so eine neue Studie.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache, und die in der Zeitschrift Circulation: Heart Failure veröffentlichten Daten legen nahe, dass der Wohnort einen Unterschied machen könnte.

Die Forscher analysierten die Daten von einer halben Million Erwachsener aus der britischen Biobank im Alter von 37 bis 73 Jahren.

"Die meisten bisherigen Forschungsarbeiten über den Zusammenhang zwischen Ernährung und menschlicher Gesundheit konzentrierten sich auf die Qualität der Lebensmittel und vernachlässigten dabei die Auswirkungen des Umfelds, in dem sie konsumiert werden", erklärte Lu Qi, einer der Hauptautoren der Studie und Professor für Epidemiologie an der Tulane University in den USA**.**

"Unsere Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, das Umfeld der Lebensmittel in der Ernährungsforschung zu berücksichtigen", sagte er und fügte hinzu, dass diese Art von Restaurants oft ungesunde Lebensmittel anbieten.

16 Prozent höheres Herzinsuffizienzrisiko in der Umgebung von Fast-Food-Restaurants

Die Forscher bewerteten die Exposition der Menschen gegenüber Kneipen, Bars und Fast-Food-Restaurants anhand der Nähe (Wohnen innerhalb eines Kilometers) und der Dichte (Gesamtzahl der verzehrfertigen Lebensmittel innerhalb eines Kilometers).

Menschen, die weniger als 500 Meter von Kneipen und Bars entfernt wohnten, hatten ein um 13 Prozent höheres Risiko für Herzversagen als Menschen, die mehr als zwei Kilometer entfernt wohnten. Bei Fast-Food-Restaurants lag das Risiko bei 10 Prozent.

Insgesamt hatten die Teilnehmer, die in Gegenden mit der höchsten Dichte an Fertiggerichten, vor allem in Kneipen, Bars und Fast-Food-Restaurants, lebten, ein 16 Prozent höheres Risiko für eine Herzinsuffizienz als diejenigen, die nicht in der Nähe solcher Restaurants wohnten.

Zu einer Herzinsuffizienz kommt es, wenn der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, das Blut effektiv zu pumpen, was zu einem Rückstau des Blutes und einer möglichen Flüssigkeitsansammlung in der Lunge führt, was wiederum Kurzatmigkeit zur Folge hat, so die Mayo Clinic.

"Frühere Studien haben darauf hingewiesen, dass der Verzehr von Fertiggerichten mit dem Risiko anderer Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit verbunden ist, die ebenfalls das Risiko einer Herzinsuffizienz erhöhen können", so Qi.

Auch der sozioökonomische Status spielt wahrscheinlich eine Rolle

Fast-Food-Lokale und Bars in der Nähe sind nicht die einzigen Risikofaktoren. Das Risiko einer Herzinsuffizienz war bei Teilnehmern ohne Hochschulabschluss und bei Erwachsenen in städtischen Gebieten ohne Zugang zu Fitnesszentren höher.

Die Studie scheint frühere Untersuchungen aus den Niederlanden und Schweden zu bestätigen.

"Ernährungsunsicherheit ist häufig mit einer niedrigen sozioökonomischen Statuszusammensetzung und einem Umfeld mit verzehrfertigen Lebensmitteln verbunden", heißt es in der Studie, und Ernährungsunsicherheit ist ein "bemerkenswerter sozialer Faktor", wenn es um das Risiko einer Herzinsuffizienz geht.

Die Forscher betonten auch, wie wichtig es ist, umfangreichere Studien durchzuführen, da ihre Bevölkerungsgruppe zu über 94 % aus weißen Europäern besteht.