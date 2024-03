Frankreich verankert Abtreibungsrecht als erstes Land in der Verfassung

Von Euronews

Historischer Schritt: Frankreich ist das erste Land, in dem das Recht auf Abtreibung Verfassungsrang bekommt.

Frankreich ist das erste Land, in dem das Recht auf Abtreibung Verfassungsrang bekommt. Die 925 Mitglieder der französischen Parlaments und des Senats stimmten heute im Schloss von Versailles für die Aufnahme der „Freiheit zur Abtreibung“ in die französische Verfassung.

Es handelt sich um eine weltweit beispiellose Entscheidung, während Frauen- und Grundrechte in einigen Ländern unter Druck geraten. In Polen oder einigen Bundesstaaten der USA wurde das Recht auf Abtreibungen zuletzt stark eingeschränkt.

Die Verankerung des Abtreibungsrechts in der Verfassung ist ein politisches Projekt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

"Wir sind noch lange nicht am Ende des Weges angelangt. Aber Schritt für Schritt rückt die Gleichstellung näher", sagt Premierminister Gabriel Attal nach der Abstimmung.

"Indem wir die Freiheit, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, in unserer Verfassung garantieren, verschaffen wir Simone Weil und all jenen, die den Weg dafür geebnet haben, einen zweiten Sieg. Vor allem aber richten wir eine Botschaft an alle Frauen: Euer Körper gehört euch und niemand hat das Recht, an eurer Stelle über ihn zu verfügen."