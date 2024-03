Von Associated Press

Die Apotheken in der spanischen Region geben kostenlos eine Menstruationstasse, ein Paar Unterwäsche für die Periode und zwei Pakete Stoffbinden ab.

WERBUNG

Die spanische Region Katalonien hat eine Initiative für die Gesundheit von Frauen gestartet und bietet wiederverwendbare Menstruationsprodukte kostenlos an.

Etwa 2,5 Millionen Frauen, Mädchen, Transgender und nicht-binäre Menschen, die menstruieren, können in lokalen Apotheken im Nordosten Spaniens kostenlos eine Menstruationstasse, ein Paar Unterwäsche für die Periode und zwei Packungen Stoffbinden erhalten.

Die katalanische Regierung erklärte, die Initiative mit dem Titel "Mi regla, mis reglas" solle "das Recht auf Menstruationsgerechtigkeit garantieren".

Die Regionalregierung zitierte Statistiken, wonach 23 Prozent der vom katalanischen Meinungsforschungsinstitut befragten Frauen angaben, dass sie Hygieneprodukte, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind, aus wirtschaftlichen Gründen wiederverwendet hätten.

Tània Verge, Kataloniens Regionalministerin für Gleichberechtigung und Feminismus, nannte das Programm eine "weltweite Premiere".

Die schottische Regierung hat 2020 ein Gesetz verabschiedet, das sicherstellt, dass Hygieneartikel für jeden, der sie braucht, kostenlos zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum katalanischen Programm sind die Produkte in Schottland jedoch für den einmaligen Gebrauch bestimmt und werden über Schulen, Hochschulen und Universitäten verteilt, nicht über Apotheken.

Weniger Abfall durch Einwegprodukte

"Wir bekämpfen die Menstruationsarmut, von der eine von vier Frauen in Katalonien betroffen ist, aber es geht auch um Geschlechtergerechtigkeit. Wir kämpfen gegen die Stereotypen und Tabus in Bezug auf die Menstruation", sagte Verge gegenüber The Associated Press.

"Und es geht um Klimagerechtigkeit. Wir müssen die Tonnen von Abfall reduzieren, die durch Einwegprodukte für die Menstruation entstehen."

Die Verteilung von wiederverwendbaren Produkten zielt ebenfalls auf die Reduzierung von Abfall ab. Nach Angaben der Regionalregierung produziert Katalonien etwa 9.000 Tonnen Abfall durch Einwegprodukte für die Menstruationshygiene.

Die wiederverwendbaren Produkte werden vom öffentlichen Gesundheitssystem erworben und von den mehr als 3.000 privaten Apotheken Kataloniens verteilt. Das Programm kostete die Regionalregierung 8,5 Millionen Euro.

"Ich bin voll und ganz für diese Initiative", sagte die 29-jährige Grafikdesignerin Laura Vilarasa, "sie wird den Frauen ein Produkt zum Nulltarif zur Verfügung stellen, das absolut notwendig ist".

Die spanische Regierung hat im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Frauen mit lähmenden Menstruationsschmerzen das Recht auf bezahlten medizinischen Urlaub einräumt.

Spanien bereitet sich auf den Internationalen Frauentag am 8. März vor, an dem in dem europäischen Land einige der größten Demonstrationen für die Rechte der Frauen in der Welt stattfinden.