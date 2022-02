Atemberaubende Bilder der Felder in Südamerika, auf denen Lithium abgebaut wird, hat der deutsche Fotograf Tom Hegen aufgenommen.

Doch so beeindruckend die Bilder sein mögen, sie zeigen auch die Schattenseite der modernen Welt. Lithium bietet zwar einen Ausweg aus unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Es ist das leichteste bekannte Metall der Welt und wird in vielen elektrischen Geräten eingesetzt, von Mobiltelefonen und Laptops bis hin zu Autos und Flugzeugen.

Lithium-Ionen-Batterien werden vor allem für den Antrieb von Elektrofahrzeugen gebraucht, die bis 2030 bis zu 60 Prozent der Neuwagenverkäufe ausmachen sollen. Die Batterie eines Tesla Model S zum Beispiel benötigt etwa 12 kg Lithium.

Diese Batterien sind der Schlüssel zu leichter, wiederaufladbarer Energie. Gegenwärtig ist die Nachfrage nach Lithium so groß wie nie zuvor, und viele sagen, dass sie für den Übergang zu erneuerbaren Energien entscheidend ist.

Das hat jedoch seinen Preis: Der Abbau des chemischen Elements kann die Umwelt belasten.

Der deutsche Fotograf Tom Hegen hat sich darauf spezialisiert, die Spuren zu dokumentieren, die wir auf der Erdoberfläche hinterlassen. Seine Arbeit gibt einen Überblick über Orte, an denen wir Ressourcen abbauen, veredeln und verbrauchen. Seine neueste Serie zeigt das Lithium-Dreieck".

Lithium bietet einen Ausweg aus unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen - es ist vor allem für den Antrieb von Elektrofahrzeugen bekannt.

Diese Region mit reichen natürlichen Vorkommen befindet sich dort, wo die Grenzen von Chile, Argentinien und Bolivien aufeinandertreffen. Etwa ein Viertel davon ist in den Salar de Atacama-Salinen im Norden Chiles gelagert.

Lithium-Felder in der Atacama-Wüste im Norden von Chile Tom Hegen - Auf Instagram @tomhegen.de

Tom Hegen sprach mit euronews über das Projekt

"Da sich ein großer Teil meiner Arbeit mit der Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung von Ressourcen beschäftigt, hat mich interessiert, wie der Übergang des Mobilitätssektors zur Elektromobilität aussieht", sagt Hegen.

"Lithium ist eine der wichtigsten Komponenten für den Bau von (Auto-)Batterien, und ich wollte die weltweit größten Beispiele für Lithiumverdampfungsanlagen im Lithiumdreieck von Chile, Bolivien und Argentinien fotografieren."

Und wie hat Hegen die Fotos gemacht?

"Um die riesigen Minenfelder ins Bild zu bekommen, habe ich ein kleines Flugzeug gechartert und bin hoch über sie hinweg geflogen", erklärt Hegen.

Seine Bilder der Soquimich-Lithiummine in der Atacama-Wüste, die vom führenden Bergbauunternehmen Sociedad Química y Minera (SQM) betrieben wird, sind Teil seines neuen Projekts The Lithium Series I.

Warum erstrahlen die Lithium-Felder in leuchtenden Farben?

Die leuchtenden Farbtöne der Lithiumfelder oder -teiche werden durch unterschiedliche Konzentrationen von Lithiumkarbonat verursacht. Ihre Farben reichen von einem leicht rosafarbenen Weiß über Türkis bis hin zu einem schrillen Kanariengelb.

In einem Artikel aus dem Jahr 2015 im New Scientist wurden die Felder als "surreale Landschaften, in denen Batterien geboren werden" beschrieben.

Tom Hegens Projekt: The Lithium Series I Tom Hegen

Warum ist der Abbau von Lithium schlecht für die Umwelt?

Jede Art der Rohstoffgewinnung ist schädlich für den Planeten. Denn der Abbau dieser Rohstoffe kann zu Wasserknappheit, zum Verlust der biologischen Vielfalt, zur Beeinträchtigung der Ökosystemfunktionen und zu einem Anstieg der globalen Erderwärmung führen.

Dies gilt für die Gewinnung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Gas, aber auch für Lithium, obwohl es den Weg in eine elektrische Zukunft ebnet. Lithium kann als das nicht erneuerbare Mineral bezeichnet werden, das erneuerbare Energien möglich macht und oft als das nächste Öl angepriesen wird.

Die Gewinnung von Lithium schädigt unweigerlich den Boden und verursacht Luftverschmutzung.

Einem Bericht von Friends of the Earth (FoE) zufolge führt der Abbau von Lithium unweigerlich zu einer Schädigung des Bodens und zu Luftverschmutzung. Da die Nachfrage steigt, wirken sich die Auswirkungen des Abbaus "zunehmend auf die Gemeinden aus, in denen dieser schädliche Abbau stattfindet, und gefährden ihren Zugang zu Wasser", heißt es in dem Bericht.

Tom Hegens Projekt: Lithium Series I. Tom Hegen

Die Salzebenen in Südamerika, in denen Lithium gefunden wird, befinden sich in trockenen Gegenden. An diesen Orten ist der Zugang zu Wasser entscheidend für die lokalen Gemeinschaften und ihre Lebensgrundlage sowie für die lokale Flora und Fauna.

In der chilenischen Atacama-Salzwüste werden durch den Bergbau die knappen Wasserressourcen verbraucht, verschmutzt und von den örtlichen Gemeinden abgezweigt.

Um eine Tonne Lithium zu gewinnen, werden etwa 2,2 Millionen Liter Wasser benötigt.

Die Gewinnung von Lithium durch Verdunstungsteiche verbraucht sehr viel Wasser - etwa 21 Millionen Liter pro Tag. Um eine Tonne Lithium zu gewinnen, werden etwa 2,2 Millionen Liter Wasser benötigt.

"Der Abbau von Lithium hat zu Wasserkonflikten mit verschiedenen Gemeinden geführt, wie zum Beispiel mit der Gemeinde Toconao im Norden Chiles", heißt es in dem FoE-Bericht.

Wissenschaftler:innen sagen, dass die chemische Verschmutzung eine rote Linie für die Menschheit überschritten hat.

Tom Hegens Projekt Lithium Series I Tom Hegen

Sollten die Gewinnung von Lithium für Batterien eingestellt werden?

In einem ähnlichen Bericht, der 2021 von der NGO BePe (Bienaventuradors de Pobres) veröffentlicht wurde, wird das Wasser ebenfalls als Hauptproblem beim Lithiumabbau genannt.

Die potenzielle Verunreinigung des Wassers ist laut der NGO noch nicht ausreichend erforscht. Die Umweltaktivisti:innen fordern, dass die Aktivitäten gestoppt werden müssen, bis Studien vorliegen, die das Ausmaß der Schäden zuverlässig bestimmen.

Gleb Yushin, Professor an der School of Materials and Engineering am Georgia Institute of Technology in den USA, vertritt die Ansicht, dass neue Batterietechnologien unter Verwendung gängigerer, umweltfreundlicherer Materialien entwickelt werden müssen. Seine Arbeit wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht, zusammen mit Koautoren wie Kostiantyn Turcheniuk.

Da die Lithium- und Kobaltreserven den künftigen Bedarf nicht decken können, wird vorgeschlagen, sich stattdessen auf Eisen und Silizium zu konzentrieren.

Forscher wie Yushin arbeiten an neuen Batteriealternativen, die Lithium und Kobalt (ein weiteres schädliches Metall) durch weniger giftige und leichter zugängliche Materialien ersetzen. Da die Lithium- und Kobaltreserven die künftige Nachfrage nicht decken werden, wird vorgeschlagen, sich stattdessen auf Eisen und Silizium zu konzentrieren.

Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien sind Eisenflussbatterien auch billiger in der Herstellung, erklärte Rich Hossfeld, ein Vorreiter im Bereich der erneuerbaren Energien, kürzlich gegenüber Bloomberg in einem Artikel mit dem Titel "Iron battery breakthrough could eat lithium's lunch".

"Wir rufen Materialwissenschaftler, Ingenieure und Förderorganisationen dazu auf, der Erforschung und Entwicklung von Elektroden auf der Grundlage reichlich vorhandener Elemente Vorrang einzuräumen", so Juschin weiter.

"Andernfalls wird die Einführung von Elektroautos innerhalb der nächsten 10 Jahre ins Stocken geraten."