Badeort Punta del Este: Großbrand im Einkaufszentrum

Ein Großbrand in einem Einkaufszentrum in Uruguays beliebtestem Badeort Punta del Este hat Feuerwehren aus mehreren Landesteilen stundenlang in Atem gehalten.

Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache im Untergeschoss des mehrstöckigen Komplexes ausgebrochen und breitete sich über Lüftungskanäle nach oben aus.

Eine Wand und Teile des Dachs stürzten ein. Das Feuer sprang auch auf eine nahegelegene Halle über. Verletzt wurde niemand.