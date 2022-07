Hitzewelle in Europa mit 35 Grad: Abkühlung dringend geraten

Während in Portugal und Spanien Waldbrände wüten, blieben die Temperaturen in anderen Regionen Europas zunächst moderat. Kühle Meeresluft ließ die Thermometer in weiten Teilen Deutschlands zuletzt kaum über die 20-Grad-Marke steigen. Doch Mitte der Woche sollen die Temperaturen deutlich steigen.

Deutlich wärmer als 30 Grad soll es schon bald in weiten Teilen Europas werden und damit heißer als in den Tagen zuvor. Zuletzt hatten die Thermometer kaum mehr als 20 Grad angezeigt, so etwa in Deutschland. In der Schweiz und Frankreich war es etwas wärmer. Im Département Gard zwischen Montpellier und Avignon warnten die Behörden sogar vor Waldbränden.

Ab Mitte der Woche aber sollen noch mehr Europäerinnen und Europäer ins Schwitzen geraten. Der Deutsche Wetterdienst sagte zuletzt 35 Grad Celsius für den Südwesten der Bundesrepulik voraus, im weiteren Verlauf dann bis zu 32 Grad.

In Regionen Frankreichs, so im Nordosten und Südwesten, soll Mitte der Woche die 35-Grad-Marke geknackt werden. In Österreich und der Schweiz ist den Angaben des DWD zufolge mit 30 bis 32 Grad zu rechnen.

In Bordeaux könnten Einheimische und Touristen bei bis zu 34 Grad durch die Straßen schleichen. Von den für Lissabon vorhergesagten 39 Grad Celius aber kann dann aber - noch nicht - die Rede sein.