Ein in der EU bereits vor drei Jahren verbotenes Fungizid wird immer noch in Entwicklungsländer exportiert.

Dörfer in Costa Rica müssen ihr Trinkwasser mit Lastwagen anliefern, nachdem ein aus Europa importiertes Pestizid ihr Wasser stark verschmutzt hat.

Chlorthalonil ist eine gefährliche Chemikalie, die in der EU 2020 verboten wurde, weil sie das Grundwasser verschmutzt und Krebs verursachen kann.

Drei Jahre später rechnen die französischen Behörden mit einem massiven Sanierungsaufwand aufgrund der Fungizidbelastung, der die Wasserrechnungen im Land in die Höhe schnellen lassen könnte.

Dennoch gehören Deutschland, Italien und Großbritannien zu den europäischen Ländern, die immer noch Hunderte von Tonnen Pestizide auf Chlorthalonil-Basis in ärmere Länder verschiffen, wie eine neue Untersuchung von Greenpeace UK's Unearthed Unit und der Schweizer NGO Public Eye zeigt.

Die Untersuchung ist die erste, die das gesamte Ausmaß des Exporthandels mit Chlorthalonil seit dem Verbot erfasst - und den hohen Tribut dokumentiert, den er in Ländern fordert, die nicht in der Lage sind, die Risiken zu bewältigen.

Hier sind die wichtigsten Ergebnisse, die Euronews Green zur Verfügung gestellt wurden.

Chlorthalonil vergiftet das Wasser in Costa Rica

Menschen holen Trinkwasser aus einem Lastwagen in Santa Rosa, Costa Rica. Unearthed

José Miguel Quesada arbeitete 40 Jahre lang als Landarbeiter in Cipreses und versprühte bis zu sieben Tage in der Woche Fungizide, darunter Chlorothalonil.

Jetzt ist der 76-Jährige an Zungenkrebs erkrankt. "Sie sagen, dass es wohl an der Sonne und den Chemikalien liegt", sagt er. "Das Einzige, was ich weiß, ist, was ich in der Landwirtschaft verwendet habe, und wir haben immer mit diesen Chemikalien gearbeitet."

In den letzten acht Monaten haben die costaricanischen Behörden Lastwagenladungen mit Wasser an die Dorfbewohner in Cipreses und Santa Rosa geliefert, nachdem bei Labortests das 200-fache des sicheren Grenzwerts von Chlorthalonil in ihrem Leitungswasser festgestellt wurde.

"Wir haben ein ernstes Problem im Land mit der Verunreinigung des Wassers, die vor allem in der Gegend von Cartago, in den Aquädukten von Cipreses und jetzt auch in Santa Rosa im Kanton Oreamuno festgestellt wurde", sagt Elídier Vargas, Wissenschaftler des UN-Entwicklungsprogramms UNDP.

"Wenn wir weitere Aquädukte untersuchen, werden die Chemikalien wahrscheinlich weiterhin auftauchen."

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des costaricanischen Gesundheits- und Umweltministeriums zeigt, dass sich die Regierung dieser Gefahr durchaus bewusst ist.

Darin wird davor gewarnt, dass mehr als 65.000 Menschen in den landwirtschaftlich geprägten Regionen Oreamuno und Alvarado im Norden von Cartago Wasser trinken, das unter ähnlichen Bedingungen gewonnen wurde - dort, wo die Landwirtschaft zu nahe an den Wasserressourcen betrieben wird.

Es bestehe "eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Verunreinigungen aufgrund der Verwendung von chemischen Produkten", so Vargas.

Insgesamt werden in Costa Rica - einem Land, das für seine reiche biologische Vielfalt und seine Umweltfreundlichkeit bekannt ist - jährlich mehr als 800 Tonnen des Fungizids verwendet, so Vargas.

Doch das mittelamerikanische Land testet sein Wasser nicht routinemäßig auf Chlorthalonil. Wie viele andere Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) verfügt es nicht einmal über die Kapazität, seine Gewässer auf Metaboliten (abgebaute Moleküle) des Fungizids zu testen.

Naciente Plantón, Costa Rica. Die Regierung ist besorgt, dass Zehntausende von Menschen in der Region verunreinigtes Wasser trinken könnten. Unearthed

Italien, Belgien, das Vereinigte Königreich und Dänemark gehören zu den europäischen Ländern, die das gefährliche Pestizid nach Costa Rica exportiert haben, nachdem es für den Einsatz in ihren eigenen Betrieben für unsicher erklärt worden war.

Welche europäischen Länder exportieren das meiste Chlorthalonil?

Wie aus Dokumenten hervorgeht, die Unearthed im Rahmen der Informationsfreiheitsgesetze (FOI) erhalten hat, hatten Agrochemieunternehmen für 2022 die Ausfuhr von 900 Tonnen des Fungizids aus der EU vorgesehen.

Die meisten Ausfuhren wurden von Deutschland (302 Tonnen) angemeldet, gefolgt von Italien (242 Tonnen) und Belgien (234 Tonnen). Griechenland, die Niederlande und Spanien waren ebenfalls beteiligt, während das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr 104 Tonnen Pestizide auf Chlorthalonilbasis exportierte.

Ein Unternehmen hatte einen besonders großen Anteil an den Verkäufen. Der in der Schweiz ansässige und in chinesischem Besitz befindliche Pestizidriese Syngenta war für mehr als 40 Prozent der bei der Europäischen Chemikalienagentur gemeldeten Chlorthalonilprodukte verantwortlich.

Syngenta und andere führende Pestizidhersteller sind große multinationale Unternehmen mit Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in vielen verschiedenen Ländern. Daher können ihre Exportmeldungen von überall her kommen, je nachdem, wie ihre Lieferketten miteinander verknüpft sind.

Der überwiegende Teil der Ausfuhren aus der EU - rund 90 Prozent - ging den Daten zufolge in LMIC-Länder, wo laut UN-Organisationen schwächere Kontrollen gefährliche Pestizide noch gefährlicher machen.

Ägypten war das Hauptziel, gefolgt von Algerien, Kamerun und Kolumbien.

Ironischerweise scheint der Brexit ausgerechnet den Handel der EU und des Vereinigten Königreichs mit verbotenen Pestiziden nicht entflochten zu haben. Der Untersuchung zufolge meldete Syngenta im Jahr 2022 die Ausfuhr von 14 Tonnen reinem Chlorthalonil aus der EU in das Vereinigte Königreich.

Später im selben Jahr meldete Syngenta die Ausfuhr von 51 Tonnen marktreifer Pestizide, die diese Chemikalie enthalten, aus dem Vereinigten Königreich zurück in die EU, von wo aus sie dann erneut nach Übersee exportiert wurden.

Diese beiden Dörfer sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, denn die Untersuchung zeigt, dass das Pestizid weit und breit exportiert wird. Marco Conteiro Direktor für Landwirtschaftspolitik, Greenpeace Europa

Bei der Analyse der costaricanischen Zolldaten fanden die Ermittler heraus, dass sowohl Italien als auch Belgien in den Jahren 2020 und 2021 Chlorthalonil-Produkte in das Land exportiert haben. Italiens Exporte stammten alle vom deutschen Chemieriesen BASF und betrafen ein Fungizid namens Acrobat, das für Tomaten und Kartoffeln verwendet wird.

"Wenn Wissenschaftler Chlorthalonil für zu gefährlich halten, um es auf unseren Feldern zu verwenden, warum um alles in der Welt dürfen Unternehmen in Europa es dann immer noch in ärmere Länder mit weniger strengen Vorschriften abladen", kommentiert Marco Conteiro, Direktor für Agrarpolitik bei Greenpeace Europa.

"Diese beiden [costaricanischen] Dörfer sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, denn diese Untersuchung zeigt, dass das Pestizid weit und breit exportiert wird. Solange die Europäische Union nicht gegen den Export von verbotenen Chemikalien vorgeht, wird die Gefahr für landwirtschaftliche Gemeinden in aller Welt weiterbestehen und die Heuchelei weitergehen."

Wie gefährlich ist Chlorthalonil, und welche europäischen Länder sind damit kontaminiert?

Chlorthalonil wurde in der EU und im Vereinigten Königreich verboten, nachdem es von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als mutmaßlich krebserregend und als Verunreinigung des Trinkwassers eingestuft worden war.

Die Metaboliten des Fungizids halten sich extrem hartnäckig in Wasser, und ihre Entfernung aus dem Trinkwasser ist schwierig und teuer. Mehrere dieser abgebauten Stoffe haben möglicherweise ein "genotoxisches Potenzial", d. h. sie können die genetische Information der Zellen schädigen und so Krebs verursachen.

In Frankreich ist fast ein Drittel des Trinkwassers mit einem bestimmten Molekül kontaminiert, und zwar in einer Menge, die über den zulässigen Werten liegt, wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht der französischen Agentur für Lebensmittel, Umwelt und Arbeitsschutz (ANSES) zeigt.

Auch die Schweiz hat mit einer großflächigen Grundwasserverschmutzung zu kämpfen - vor allem im Schweizer Mittelland, das intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) warnt, dass Chlorthalonil - das vor dem EU-Verbot 30 Jahre lang eingesetzt wurde - das Grundwasser "auf Jahre hinaus beeinträchtigen" könnte.

Die Metaboliten des Fungizids Chlorthalonil halten sich extrem hartnäckig in Wasser, und ihre Entfernung aus dem Trinkwasser ist schwierig und teuer Unearthed

Die Wasseraufbereitungssysteme hinken dem allgegenwärtigen Fungizid hinterher. Neue Technologien zum Herausfiltern seiner Metaboliten könnten den Wasserpreis um bis zu 75 Prozent erhöhen, berichtet die Schweizer Presse unter Berufung auf Tests der Stadt Lausanne. Auch die französische Zeitung Le Monde stellt fest, dass den Wasserproduzenten eine milliardenschwere Sanierungsrechnung bevorstehen könnte, die unweigerlich auf die Verbraucher abgewälzt werden würde.

Wird Europa den Export von Chlorthalonil verbieten?

Der EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius räumt ein, dass die EU "in ihrem Bestreben nach einer giftfreien Umwelt nicht konsequent wäre, wenn gefährliche Chemikalien, die in der EU nicht zugelassen sind, weiterhin hier hergestellt und dann exportiert werden können".

Diese Chemikalien "können der Gesundheit und der Umwelt den gleichen Schaden zufügen, unabhängig davon, wo sie verwendet werden", so Sinkevičius weiter.

Er äußerte sich anlässlich der Einleitung einer EU-Konsultation zu diesem Thema im vergangenen Monat.

Die Kommission hatte sich verpflichtet, die Ausfuhr von in der EU verbotenen Pestiziden bereits im Jahr 2020 zu stoppen. Doch ihre Chemikalienstrategie stößt auf den entschiedenen Widerstand der Chemielobby, warnt Unearthed. Die Aktivisten befürchten, dass die Vorschläge nun zu spät kommen, um noch vor den nächsten Europawahlen im Jahr 2024 in Kraft zu treten.

Ein Arbeiter in Costa Rica besprüht Pflanzen mit Bravonil, einem chlorothalonilhaltigen Fungizid von Syngenta. Unearthed

In der Zwischenzeit haben einige europäische Länder nationale Verbote für diese Exporte erlassen. Frankreich war das erste Land, das im Januar 2022 ein wegweisendes Gesetz in Kraft gesetzt hat, obwohl Unearthed und Public Eye große Schlupflöcher in diesem Gesetz festgestellt haben.

Deutschland und Belgien - die Hauptexporteure von Chlorthalonil über Syngenta bzw. den in Indien ansässigen multinationalen Konzern UPL - wollen nun dem Beispiel Frankreichs folgen.

Die Pestizidindustrie übt auch hier ihren Einfluss aus. Ein vom belgischen Umweltminister im Dezember vorgelegter Entwurf für ein Dekret, das den Export von Chlorthalonil verhindern soll, stößt auf heftigen Widerstand des belgischen Verbands der Pflanzenschutzindustrie (Belplant).

"Die Realität ist nicht so schwarz-weiß", heißt es in einer Erklärung von Belplant, in der neben anderen Nachteilen eines nationalen Ausfuhrverbots für gefährliche Chemikalien auch mögliche Arbeitsplatzverluste hervorgehoben werden.

Die deutsche Regierung hatte im vergangenen Jahr angekündigt, ein ähnliches Verbot ab Frühjahr 2023 umzusetzen. Dies ist jedoch noch nicht geschehen, und es gibt keine Anzeichen dafür, wann der Verordnungsentwurf veröffentlicht wird, heißt es in der Untersuchung.

Unearthed fügt hinzu, dass sich die britische Regierung bisher nicht dazu verpflichtet hat, den Export von verbotenen Pestiziden einzuschränken oder zu beenden.

Syngenta reagierte nicht auf eine Anfrage der Untersuchungseinheit. BASF nannte die Berichte aus Costa Rica als "sehr besorgniserregend".

"Wir wissen, dass es für viele schwer vorstellbar ist, dass Pflanzenschutzmittel, die in der EU nicht (oder nicht mehr) zugelassen sind, im richtigen Zusammenhang sicher verwendet werden können", fügte ein Sprecher des deutschen Unternehmens hinzu.

"Es gibt weltweit große Unterschiede bei den Kulturen, dem Boden, dem Klima, den Schädlingen und den Anbaumethoden. Wir schneiden unsere Produkte auf die jeweiligen regionalen Märkte zu. Alle unsere Produkte werden umfassend getestet, bewertet und von den Behörden nach den offiziellen Zulassungsverfahren der jeweiligen Länder zugelassen, bevor sie verkauft werden."