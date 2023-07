Putin droht Schiffen im Schwarzen Meer - nach Angriffen auf Odessa

Von Luke Hanrahan mit Euronews

An den Weltmärkten für Getreide herrschte Panik nach Russlands Angriffen auf Lager in Odessa - jetzt kommt noch Putins neue Drohung hinzu.

Russlands Angriffe auf Getreidelager in Odessa haben an den Weltmärkten Panik ausgelöst. Der Preis von Weizen stieg um 8 Prozent. Nach ukrainischen Angaben wurden durch Russlands Bomben 60.000 Tonnen Weizen vernichtet. Und der russische Präsident droht, Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, würden jetzt als "Träger militärischer Fracht" betrachtet und angegriffen.

Das Abkommen mit der Ukraine will Wladimir Putin erst wieder aufnehmen, wenn Sanktionen gegen Russland teilweise aufgehoben werden. Gleichzeitig hatte die Ukraine angekündigt, sie könne die Ausfuhr von Getreide auch ohne das gerade ausgelaufene Abkommen - das Russland nicht verlängern wollte - fortsetzen.

Leo Varadkar in der Ukraine

An diesem Mittwoch hat der irische Premierminister Leo Varadkar Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen und der Ukraine weitere 5 Millionen Euro humanitäre Hilfe zugesagt.

Irland beteiligt sich nicht an der Finanzierung von Waffen für die Ukraine. Aber Varadkar hat versprochen zu untersuchen, warum in iranischen Drohnen in Irland hergestellte Bauteile gefunden wurden.