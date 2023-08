Bahnfahren ist oft teurer als Fliegen. Kann die Besteuerung des Luftverkehrs für Investitionen in die Bahnindustrie dazu beitragen, dies zu ändern?

Frankreich wird die Steuern auf Flüge erhöhen, um mehr in den Schienenverkehr zu investieren, kündigte der französische Verkehrsminister Clément Beaune diese Woche an.

Der Schritt zielt darauf ab, Zugreisen attraktiver zu machen und die Preislücke zwischen Flugtickets und Bahnfahrkarten zu schließen.

"Viele Menschen sind schockiert über die Tatsache, dass es oft billiger ist, einen Flug zu nehmen als den Zug", sagte Beaune dem französischen Fernsehsender RMC.

Ein ähnliches Bild bietet sich auf dem gesamten Kontinent. Letzten Monat veröffentlichte Greenpeace eine Analyse, aus der hervorgeht, dass eine Zugfahrt im Durchschnitt doppelt so teuer ist wie ein Flug.

In dem Bericht wurden die Kosten für Flug- und Bahntickets auf 112 Strecken in Europa verglichen, darunter 94 grenzüberschreitende Verbindungen.

Dabei wurde festgestellt, dass Flugtickets fast immer billiger sind.

Warum sind Flugzeuge billiger als Züge?

Einer der Hauptgründe für diesen Unterschied sind die niedrigeren Steuerabgaben, die die Luftfahrtindustrie genießt.

Wenn Sie von Paris nach Barcelona fliegen, zahlt die Fluggesellschaft nicht nur keine Mehrwertsteuer, sondern ist auch von der Kerosinsteuer befreit. Wenn Sie die gleiche Strecke mit dem Zug zurücklegen, zahlt die Bahngesellschaft eine Energiesteuer und eine Mehrwertsteuer für Reisende. Das bedeutet höhere Kosten für das Unternehmen, die sich in den Ticketpreisen niederschlagen.

"In einer Klimakrise sind Steuerbefreiungen für einen besonders umweltschädlichen Sektor unvereinbar mit den heutigen Herausforderungen", sagt Jo Dardenne, Direktorin für Luftfahrt bei der Kampagnengruppe für sauberen Verkehr (Transport and Environment, T&E).

Sie begrüßt die Pläne Frankreichs und hofft, dass sie in Zukunft noch weiter reichen werden.

T&E hat errechnet, dass die Abschaffung aller Steuerbefreiungen für die Luftfahrtindustrie in ganz Europa im vergangenen Jahr 34,2 Milliarden Euro einbringen würde.

"Es ist nicht der Zug, der teuer ist. Es ist das Flugzeug, das nicht teuer genug ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der SNCF Jean-Pierre Farandou im Jahr 2021.

"Ich verstehe nicht, warum die Fluggesellschaften von der Kerosinsteuer befreit sind. Ich zahle Steuern auf meine Energie, auf meinen Diesel."

Es überrascht nicht, dass dieses Argument in der Luftfahrtindustrie nicht gut ankommt.

Als Reaktion auf den Schritt Frankreichs erklärte der größte EU-Fluglinienverband Airlines for Europe gegenüber Euronews: "Frankreich erhebt bereits einige der höchsten Flugsteuern in der EU. Eine weitere Anhebung dieser Steuern wird nicht dazu führen, dass mehr Mittel für die Dekarbonisierung des Luftverkehrs oder weitere Investitionen in den Schienenverkehr zur Verfügung stehen."

Er verweist auch auf die Bedeutung der Branche für die Wirtschaft und den Tourismussektor. Eine Anhebung der Steuern würde zu höheren Flugpreisen und damit zu weniger Reisen führen.

Dardenne entgegnet, dass die Klimakrise eine viel größere Bedrohung für den Tourismus darstellt und verweist auf das Beispiel der Waldbrände und Hitzewellen in Europa in diesem Sommer, die den Urlaub auf dem Kontinent beeinträchtigt haben.

Welche Probleme gibt es beim grenzüberschreitenden Bahnverkehr in Europa?

Ein weiteres Problem, das die Kosten für Zugreisen auf grenzüberschreitenden Strecken im Vergleich zu Flügen in die Höhe treiben kann, ist die mangelnde Zusammenarbeit zwischen einigen nationalen Bahngesellschaften.

Auf Strecken mit einer Verbindung, die bei zwei verschiedenen Unternehmen gebucht werden muss, die keine Vereinbarung über die Ausstellung von Fahrkarten haben, sind diese Kosten spürbar.

Dies ist etwa bei der Strecke Brüssel-Barcelona über Lyon der Fall. In der französischen Stadt steigen Sie von einem SNCF-Zug auf einen Renfe-Zug um, aber wenn Ihr erster Zug Verspätung hat und Sie den Anschluss verpassen, haben Sie keinen Anspruch auf eine Entschädigung oder ein anderes Zugticket, denn SNCF hat die Zusammenarbeit mit Renfe eingestellt.

Es gibt auch kein Pendant zu Apps wie Skyscanner (einer Flugsuchmaschine) für die Buchung von Zügen. Branchenkreisen zufolge liegt das daran, dass die Websites einiger nationaler Bahnbetreiber auf so veralteten Betriebssystemen laufen, dass sie nicht in eine zentrale Buchungswebsite integriert werden können.

Dadurch wird es für die Verbraucher schwieriger, die besten Angebote zu finden.

Wie kann man Bahn- und Flugtickets angleichen?

Die Europäische Kommission arbeitet an einer neuen Verordnung über "multimodale digitale Mobilitätsdienste", um den Buchungsprozess für Fahrkarten für Bahn, Bus und Flugzeug zu verbessern.

Ihr Vorschlag wird für den Herbst erwartet. Zehn europäische und internationale Verbände haben im Juni dazu einen offenen Brief geschrieben, in dem sie die Kommission aufforderten, ehrgeizig zu sein, nachdem berichtet wurde, dass der Vorschlag eine verwässerte Version der ursprünglichen Pläne sein wird.

Die EU strebt auch eine Überarbeitung ihrer Energiesteuern an. Sie will eine Steuer auf Kerosin einführen und umweltfreundlichere Kraftstoffe billiger machen, aber es gibt derzeit keine Einstimmigkeit in der Union.

Frankreichs Verkehrsminister hat sich für eine solche Steuer ausgesprochen, aber zugleich erklärt, dass eine Einführung in Zusammenarbeit mit anderen Ländern geschehen müsse.

"Es hat keinen Sinn, in Frankreich eine Kerosinsteuer zu erheben, wenn es sie in Deutschland oder Italien nicht gibt", erklärt er. "Wir brauchen europäische Maßnahmen."

Auf nationaler Ebene ist Greenpeace der Ansicht, dass die Regierungen mehr tun müssen. Sie fordert sie auf, Klimatickets einzuführen - erschwingliche und einfache Langzeittickets, die für alle öffentlichen Verkehrsmittel in einem Land oder einer bestimmten Region gelten.

Die Gruppe fordert außerdem die EU-Institutionen auf, sich für die Einführung eines grenzüberschreitenden Klimatickets einzusetzen. Finanziert werden könnte dies durch Steuern auf unerwartete Gewinne, die Abschaffung von Subventionen für Fluggesellschaften und ein gerechtes Steuersystem auf der Grundlage der CO2-Emissionen.