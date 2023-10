Forscher in Schweden haben ein Recyclingverfahren entwickelt, mit dem 100 Prozent des Aluminiums und 98 Prozent des Lithiums aus Elektroauto-Batterien zurückgewonnen werden können.

Schwedische Forscher haben nach eigenen Angaben eine neue, effizientere Methode für das Recycling von Elektroauto-Batterien entwickelt.

Die Methode ermöglicht die Rückgewinnung von wertvollen Metallen, die in Elektroauto-Batterien vorkommen.

Das Verfahren erfordert keine teuren oder schädlichen Chemikalien, sagen die Wissenschaftler.

"Wir hoffen, dass die Methode in den nächsten Jahren in größerem Maßstab in der Industrie eingesetzt werden kann", sagt die Forschungsleiterin Martina Petranikova.

Wie werden Elektroauto-Batterien recycelt?

Die derzeitige Recyclingmethode auf Wasserbasis wird Hydrometallurgie genannt.

Bei der traditionellen Hydrometallurgie werden alle Metalle in einer Batteriezelle eines Elektroautos in einer anorganischen Säure aufgelöst.

Die "Verunreinigungen" - wie Aluminium und Kupfer - werden dann entfernt, und wertvolle Metalle wie Kobalt, Nickel, Mangan und Lithium werden zurückgewonnen.

Auch wenn die Restmenge an Aluminium und Kupfer gering ist, sind mehrere Reinigungsschritte erforderlich, und bei jedem Schritt in diesem Prozess kann Lithium verloren gehen.

Können EV-Batterien effizienter recycelt werden?

Die Forscher der schwedischen Chalmers University of Technology haben ein Recyclingverfahren entwickelt, mit dem 100 Prozent des Aluminiums und 98 Prozent des Lithiums in Elektroauto-Batterien zurückgewonnen werden können.

Dafür wird die derzeitige Reihenfolge des Prozesses umgedreht und das Lithium und Aluminium zuerst zurückgewonnen.

Gleichzeitig wird der Verlust von wertvollen Rohstoffen wie Nickel, Kobalt und Mangan minimiert.

"Bisher ist es noch niemandem gelungen, den richtigen Prozess zu finden, um mit Oxalsäure so viel Lithium abzutrennen und gleichzeitig das gesamte Aluminium zu entfernen", sagt Léa Rouquette, Doktorandin an der Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwesen in Chalmers.

"Da alle Batterien Aluminium enthalten, müssen wir in der Lage sein, es zu entfernen, ohne die anderen Metalle zu verlieren.

In ihrem Batterierecyclinglabor geben Rouquette und Forschungsleiterin Petranikova gebrauchte Autobatteriezellen und ihren pulverisierten Inhalt in einen Abzug.

Das fein gemahlene schwarze Pulver wird in einer transparenten organischen Flüssigkeit namens Oxalsäure aufgelöst - ein umweltfreundlicherer Inhaltsstoff, der in Pflanzen wie Rhabarber und Spinat vorkommt.

Das Pulver und die Flüssigkeit werden in eine Maschine gegeben, die an einen Küchenmixer erinnert. Hier lösen sich das Aluminium und das Lithium in den Batterien in der Oxalsäure auf, während die anderen Metalle als Feststoffe zurückbleiben.

Der letzte Schritt des Verfahrens besteht darin, diese Metalle abzutrennen, um das Lithium zurückzugewinnen, das dann zur Herstellung neuer Batterien verwendet werden kann.

"Da die Metalle sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, glauben wir nicht, dass es schwierig sein wird, sie zu trennen. Unsere Methode ist ein vielversprechender neuer Weg für das Batterierecycling, der auf jeden Fall weiter erforscht werden sollte", sagt Rouquette.

Die Forschungsgruppe von Petranikova betreibt seit vielen Jahren Spitzenforschung im Bereich des Recyclings von Metallen, die in Lithium-Ionen-Batterien vorkommen.

Sie ist an verschiedenen Kooperationen mit Unternehmen beteiligt, um das Recycling von Elektroauto-Batterien zu entwickeln. Die Gruppe ist Partner in großen Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Marken wie Volvo und Northvolt.