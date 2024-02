Holzhäuser und Möbel könnten bald eine potenziell lukrative EU-Zertifizierung erhalten, weil sie angeblich zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen. Grüne Gruppen sind besorgt, dass die neuen Vorschriften wenig zum Schutz der Wälder beitragen und das Greenwashing der Unternehmen erleichtern.

WERBUNG

Es gibt einen neuen vorläufigen Text für die Zertifizierung von Kohlenstoffemissionen (Carbon Removals Certification Framework - CRCF). Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die Unterhändler der Regierung haben sich nach langwierigen Hinterzimmergesprächen in Brüssel am frühen Dienstagmorgen darauf geeinigt.

"Er wird private Investitionen fördern und die freiwilligen Kohlenstoffmärkte entwickeln, während er die Integrität des Klimas respektiert und Greenwashing verhindert", sagte Lidia Pereira, EU-Abgeordnete aus Portugal von der EVP, die das Team des Europäischen Parlaments leitete.

Holz für Bau und Möbel bald als CO2-Speicher zertifiziert?

Die Vereinbarung sieht vor, dass das abgeschiedene CO2 so entsorgt werden muss, dass es mindestens mehrere Jahrhunderte lang nicht in die Atmosphäre gelangt, um als dauerhafter Kohlenstoffabbau zu gelten. Bei den derzeitigen industriellen Pilotprojekten zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) wird das CO2 unter den Meeresboden von erschöpften Offshore-Öl- und -Gasfeldern gepumpt.

Die neuen Vorschriften wirken sich aber auch auf die Nutzung der natürlichen Kohlenstoffsenken der europäischen Wälder aus. Holz, das für den Bau oder die Herstellung von Möbeln abgeholzt wird, wird eine zertifizierte Menge an Kohlenstoffabbau zugeschrieben - vorausgesetzt, die Lebensdauer beträgt in beiden Fällen mindestens 35 Jahre. Weitere zulässige Mittel zur langfristigen, vorübergehenden CO2-Speicherung sind so genannte Carbon Farming-Methoden wie die Wiederherstellung von Wäldern und Böden, die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten oder die Entwicklung von Seegraswiesen.

Einnahmequelle für Landwirte?

Zu den bodenbezogenen Kohlenstoffanbaumethoden, die unter die neuen Vorschriften fallen, gehören Praktiken, die die mit dem Einsatz von Düngemitteln verbundenen Lachgasemissionen verringern, sowie Kohlenstoffreduzierungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Feuchtgebieten, reduzierter Bodenbearbeitung und dem Anbau von Deckfrüchten zwischen den Ernten.

Die Landwirte sehen einer potenziell lukrativen neuen Einnahmequelle entgegen, da die Industrie derzeit im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems für jede freigesetzte Tonne zahlen muss, und die Nachfrage nach zertifizierten Kompensationen dürfte hoch sein. Um den potenziell schädlichen spekulativen Erwerb und die Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen zu vermeiden, müssen alle diese Anbaumethoden mindestens fünf Jahre lang fortgeführt werden, um eine Zertifizierung für die Beseitigung von Kohlenstoff zu erhalten.

Die Vorschriften sind wichtig im Hinblick auf die Klimaziele der EU, die eine "Netto"-Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 % bis zum Ende des Jahrzehnts gegenüber dem Stand von 1990 und das Erreichen einer Netto-Null-Quote bis 2050 vorsehen. Die Gesetzgeber haben erkannt, dass dies nur durch die Abscheidung von CO2 aus Fabriken oder die Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre erreicht werden kann, wenn die industrielle Produktion nicht eingestellt wird.

Forstwirtschaft begrüßt das neue Gesetz vorsichtig

Die CRCF-Vereinbarung, die noch vom Europäischen Parlament und dem EU-Rat gebilligt werden muss, wurde von der Forstwirtschaft vorsichtig begrüßt. Sie hat sich in Brüssel während der gesamten Green-Deal-Politik der von der Leyen-Kommission intensiv dafür eingesetzt, dass Kohlenstoffsenken aufgewertet werden und weiterhin Holz sowohl für die Verwendung als Nutzholz als auch als Brennstoff geerntet werden kann.

Die Generaldirektorin der schwedischen Forstindustrie, Viveka Beckeman, sagte, die "Klimaarbeit" ihres Sektors könne von dem neuen Anrechnungsrahmen profitieren, "solange er nicht dazu benutzt wird, die aktive Waldbewirtschaftung einzuschränken", wobei der Handelsverband anmerkte, dass viel davon abhängen wird, wie die Kommission und eine spezielle Expertengruppe das Kleingedruckte der neuen Zertifizierungsregeln ausarbeiten.

"Es besteht die Gefahr, dass der Rahmen dazu benutzt wird, die Forstindustrie einzuschränken", sagte Beckeman, was sich negativ auf das Klima auswirken und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit der Versorgung mit Rohstoffen einschränken würde. "Um eine hohe Wirkung zu erzielen, müssen wir uns auf einfache und vorhersehbare Regeln konzentrieren, die Investitionen in die Kohlenstoffbindung attraktiv machen, insbesondere in große und langfristige Projekte wie die Bio-CCS-Technologie und Holzgebäude."

Auch die Confederation of European Forest Owners (CEPF) begrüßte die Vereinbarung, so der politische Berater Dániel Komlós gegenüber Euronews. "Die Forstwirtschaft kann durch diesen Rahmen ihren fairen Anteil an der Abschwächung des Klimawandels leisten, wenn Vorhersehbarkeit und Stabilität in den Grundlagen dieser neuen Gesetzgebung gewährleistet sind", sagte er.

"Wälder weltweit und in Europa bereits übermäßig abgeholzt"

Waldschützer zeigten sich jedoch entsetzt über das Ergebnis der Verhandlungen. Martin Pigeon, ein Aktivist der grünen Gruppe Fern, kritisierte vor allem die Möglichkeit für Unternehmen, ihre eigene CO2-Verschmutzung durch den Kauf von Emissionszertifikaten auszugleichen. "Dies ist eine absolute rote Linie für das Klima, die das Ziel, die fossilen Emissionen so schnell wie möglich zu reduzieren, gefährdet, und hätte nie aufgenommen werden dürfen", sagte Pigeon gegenüber Euronews. "Die Verhandlungsführer müssen zurück ans Reißbrett."

Die Gruppe Fern ist auch besorgt darüber, dass der Gesetzgeber eine Gesetzgebung entworfen hat, die für einen Biokraftstoffmarkt plädiert, bei dem die Verbrennung von Holz als kohlenstoffneutral gilt, da das emittierte CO2 zuvor aus der Atmosphäre entnommen wurde, und als insgesamt kohlenstoffnegativ, wenn das Treibhausgas anschließend in eine dauerhafte Lagerung gepumpt wird.

"Der Verordnungsentwurf versucht, einen Markt für Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS oder Bio-CCS) zu schaffen, wobei die Gewinnung von noch mehr Holz aus den Wäldern nicht ausreichend abgesichert ist, obwohl die Wälder weltweit und in Europa bereits übermäßig abgeholzt sind", so Pigeon.

Carbon Market Watch, eine in Brüssel ansässige Nichtregierungsorganisation, kritisierte das neue Gesetz und seine Bestimmungen zur vorübergehenden Kohlenstoffspeicherung, die ihrer Meinung nach Greenwashing fördern würden. "Die CRCF-Vereinbarung ist äußerst problematisch", sagte Wijnand Stoefs, der Experte für Kohlenstoffabbau der Gruppe. "Sogar das Grundprinzip, dass der Abbau von Kohlendioxid die Emissionsreduzierung ergänzen und nicht ersetzen muss, wurde verletzt".

Unter den Fehlern, die er als Litanei" bezeichnete, nannte Stoefs die Anrechnung von vorübergehend geparktem" Kohlenstoff als Kohlenstoffabbau und unzureichende Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe, räumte aber auch eine Reihe guter Ideen ein.

Dazu gehört, dass das Carbon Farming auf eine Weise erfolgen muss, die die biologische Vielfalt fördert, und dass die Auswirkungen der verbrauchten Biomasse regelmäßig überprüft werden, so Carbon Market Watch. Darüber hinaus werden die CRCF-Einheiten je nach der Art des Kohlenstoffabbaus, den sie zertifizieren, unterschiedliche Werte haben. Sie können nicht im Rahmen des globalen Systems zur Kompensation von Flugzeugemissionen CORSIA verwendet werden, und Drittländer können sie nicht kaufen, um ihre eigenen Zusagen im Rahmen des Pariser Abkommens zu erfüllen.