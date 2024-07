Von Euronews Green

"Der Klimawandel verschlimmert die Hitzeperioden", warnen Experten.

Nach mehreren Tagen "höllisch heißer" Temperaturen in Südeuropa suchen die Menschen nach etwas Erholung von den Hitzewellen im Juli.

Kurzfristig ist allerdings kaum Erleichterung in Sicht, denn für Teile Italiens und Griechenlands wurden vor dem Wochenende weitere Höchstwerte von bis zu 43 Grad Celsius vorhergesagt.

Die extreme Hitze, die in diesem Monat viele südliche und östliche Länder heimgesucht hat, wird teilweise durch eine Welle heißer Luft aus Nordafrika verursacht.

Berichten zufolge sind in Italien bereits mehrere Menschen gestorben, und für Länder von Portugal bis Rumänien und Zypern werden weiterhin Warnungen vor extremer Hitze ausgegeben.

Es wird jedoch erwartet, dass die tödliche Hitze im Laufe des Wochenendes und in der nächsten Woche vielerorts nachlässt. Hier sind die Prognosen der Experten.

Warum hat die Hitzewelle in Südeuropa so lange gedauert?

"Das hat alles mit einem ziemlich hartnäckigen großräumigen Wettermuster zu tun", erklärt Lars Lowinski, Meteorologe beim Wetterdienst Weather & Radar.

"Die südlichen und östlichen Teile Europas befanden sich unter einem so genannten Hochdruckrücken [auch bekannt als Wärmedom], also einem großen Hochdruckgebiet mit viel sehr warmer Luft, die sich nicht viel bewegt.

Im Gegensatz dazu haben Tiefdruckgebiete mit kühleren und unbeständigeren Bedingungen das Bild am Atlantik dominiert. Nordeuropa blieb von der sengenden Hitze verschont, was dem Jetstream zu verdanken ist, einem Band schnell fließender Luft in den oberen Schichten der Atmosphäre, das diese beiden Wetterlagen voneinander trennt.

Dort, wo die beiden Luftmassen zusammentreffen - von Südfrankreich und den Alpen bis zum Baltikum - hat es mehrere Male heftige Regenfälle und schwere Gewitter mit großem Hagel und starkem Wind gegeben, fügt Lowinski hinzu.

Wann wird die Hitzewelle in Südeuropa voraussichtlich enden?

Die Temperaturen lagen etwa 6-12 °C über den Durchschnittswerten für diese Jahreszeit, was zu Waldbränden führte und einen Rekordstromverbrauch erforderte. In einigen Gebieten wurden spezielle Hitzepläne erlassen, die u. a. die Öffnung klimatisierter Räume und das Verbot von Arbeiten im Freienvorsehen, um die Menschen zu schützen.

Laut Weather & Radar wird das ungewöhnlich heiße Wetter noch einige Tage anhalten, wobei die Temperaturen in Gebieten wie Serbien, Italien, Albanien, Griechenland, Rumänien und Bulgarien erneut auf 35-40 °C ansteigen werden.

Weather&Radar's Temperature Radar forecast for tomorrow, Friday 18 July. Weather&Radar

Die gute Nachricht ist jedoch, dass das Schlimmste dieser extremen Hitzeperiode nun hinter uns liegt, sagt Lowinski, und der Trend für Sonntag und die kommende Woche deutet auf einen allmählichen Rückgang hin zu angenehmeren Bedingungen hin.

"Dieser Einbruch kühlerer, frischerer Luft Anfang nächster Woche könnte auch einige starke Gewitter auslösen, vor allem über dem Balkan", sagt er.

Auch die italienische Wetterseite IlMeteo warnt vor dieser Möglichkeit, da für viele Gebiete des Landes am Sonntag Gewitter vorhergesagt werden.

Trotz des Abklingens der Hitzewelle werden die Temperaturen auch für den Rest des Monats hoch bleiben. AccuWeather prognostiziert für viele Orte in Südeuropa bis zum 25. Juli Temperaturen im unteren bis mittleren 30er-Bereich.

Wie viele extreme Hitzewellen werden in diesem Sommer in Europa noch erwartet?

Angesichts der großräumigen Wetterlage sahen die Meteorologen diese Hitzewelle schon lange im Voraus voraus, und zwar bereits Ende Juni.

Doch die Vorhersage von Hitzewellen - insbesondere ihrer Intensität und Dauer - bleibt eine Herausforderung, und die Experten sind sich nicht sicher, was für den Rest des Sommers zu erwarten ist.

Der leitende Meterologe von AccuWeather, Tyler Roys, hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass es in den kommenden Tagen zu einer Wiederholung der weit verbreiteten Hitze von Italien bis zur Ukraine kommt.

"Es ist wahrscheinlicher, dass es an den typischen Orten für ein oder zwei Tage zu extremer Hitze (35C+) kommt, vor allem Mitte August", fügt er hinzu. "Es sieht so aus, als ob in der zweiten Augusthälfte die Temperaturen für eine gewisse Zeit wieder auf 30-35 °C ansteigen könnten."

Für Lowinski besteht die größere Herausforderung darin, die mit lang anhaltenden Hitzewellen verbundenen Risiken zu kommunizieren.

"Die extremen und teilweise rekordverdächtigen Temperaturen der letzten Tage sind auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Klimawandel diese Hitzeperioden verschlimmert", sagt er.

"Hitzewellen sind jetzt tendenziell intensiver, und das gilt auch für die nächtlichen Temperaturen. Es wird immer wichtiger, dieses Risiko zu vermitteln und darüber aufzuklären, wie man Menschen, Tiere und die Infrastruktur darauf vorbereiten kann (man denke beispielsweise an Klimaanlagen und die zusätzliche Belastung der Stromnetze)."