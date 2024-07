Auch im deutschsprachigen Raum wird es in den kommenden Tagen vielerorts sehr heiß. Doch im Süden und Osten von Europa nimmt die dramatische Hitzewelle kein Ende.

Schwüle Hitze mit Temperaturen über 40 Grad Celsius im Schatten macht vielen Menschen in weiten Teilen Europas - vor allem im Süden und im Osten - zu schaffen. Auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich sollte das Thermometer am Wochenende auf bis zu 34 Grad Celsius ansteigen.

Lange Hitzewelle in Griechenland

In Griechenland dauert die extreme Hitze mit Temperaturen über 40 Grad jetzt schon seit fast zwei Wochen an. Aus Sorge um die Gesundheit der Touristinnen und Touristen blieben die Akropolis in Athen und andere archäologische Stätten an diesem Donnerstag komplett geschlossen. In der Sommersaison sind dort oft viele Besucherinnen und Besucher auf zu engem Raum.

Auch die Nachttemperaturen liegen in Athen derzeit bei fast 30 Grad und bereiten vielen Menschen Probleme. Schon Ende Juni waren die Temperaturen in Griechenland extrem hoch.

Weniger heiß in Spanien

Derzeit herrschen in Barcelona Temperaturen von etwas über 30 Grad, doch diese sollten in Madrid am Wochenende auf bis zu 39 Grad steigen.

Allerdings hat es in diesem Jahr in vielen Regionen Spaniens viel zu wenig geregnet - und die Behörden haben den Wasserverbrauch eingeschränkt. Weil der Hotels sich kaum am Wassersparen beteiligen, wächst vielerorts die Wut der Einheimischen auf den Massentourismus.

Stromausfälle wegen extremer Hitze in Rumänien

Im Westen von Rumänien ist die Hitzewelle so extrem, dass es zwei Tage lang keinen Strom gab. Die Energieversorger kamen mit dem gestiegenen Verbrauch nicht klar, in vielen Häusern fühlt es sich an wie in der Sauna, weil ohne Strom ja auch kein Ventilator mehr funktioniert. Lebensmittel im Kühl- und im Gefrierschrank verderben.

Sinkende Temperaturen in Kosovo und Kroatien erwartet

In der Hauptstadt des Kosovo konnten sich die Menschen dank des Wassers eines Feuerwehrfahrzeugs etwas erfrischen. Dabei war es hier weniger warm als in Rumänien.

Erfrischung durch die Feuerwehr in Pristina im Kosovo AP Screenshot

In den kommenden Tagen sollten die Temperaturen sowohl in Pristina als auch in Kroatien etwas zurückgehen.

Hitzewarnung in Rom und Umgebung

Und in Rom bekamen die Tiere im Zoo gefrorene Leckerlis, um etwas Abkühlung zu genießen. In der italienischen Hauptstadt und in der gesamten Region Latium wurde wegen der steigenden Temperaturen eine Hitzewarnung der Behörden ausgegeben.