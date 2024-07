Hitzewelle in Rumänien: Bei 46 Grad Celsius werden die Äcker zur Wüste

Derzeit sucht eine Hitzewelle Südosteuropa heim. In Rumänien werden in dieser Woche Temperaturen über 45 Grad erwartet.

In den meisten der 41 Kreise Rumäniens gilt wegen extremer Hitze die Warnstufe Rot. In mehreren Gebieten, darunter auch in der Hauptstadt Bukarest, wurden am Wochenende Temperaturen von rund 40 Grad Celsius gemessen.

Am heißesten wird es voraussichtlich entlang der Donau. In dieser Woche soll es westlich von Bukarest sogar 46 Grad heiß werden. Das würde einen neuen Temperaturrekord bedeuten. Bisher ist es in dieser Gegend seit Beginn der Messungen bis zu 42,6 Grad heiß geworden.

Das könnte auch in den Nachbarländern Ungarn, Bulgarien und Serbien passieren. Auch dort liegen die Höchstwerte deutlich über 40 Grad.

Sandwüste im Süden Rumäniens

Im Süden des Landes verwandelt sich der Boden in eine Sandwüste. Das hat mehrere Gründe. Neben der Hitzewelle spielen auch die immer geringeren Regenmengen und ein veraltetes Wässerungssystem eine Rolle.

In einigen Teilen Rumäniens wird der Boden im Sommer bis zu 70 Grad heiß. Viele rumänische Landwirte müssen das von Ihnen angebaute Gemüse früher ernten als jemals zuvor, weil es sonst vertroknen würde.

Um den Boden zu schützen und der Verwüstung vorzubeugen, pflanzen Freiwillige Akazien und andere Bäume. Akazien halten es im heißen und trockenen Boden besonders gut aus, weil ihre Wurzeln tief in den Boden reichen, wo es noch genug Wasser und Nährstoffe gibt.

Die Menschen sollten sich bei der Hitzewelle, die laut Meteorologen mindestens bis Mittwoch anhalten wird, von 11 bis 18 Uhr in Innenräumen aufhalten, raten die Ärzte.

In Deutschland wird es ebenfalls heiß

Auch in Deutschland wird es in den kommenden Tagen heiß: In mehreren Gegenden über 30 Grad. Doch ganz so heiß wie in Rumänien wird es voraussichtlich nicht. Laut Wetterprognosen wird die Hitze in Deutschland immer wieder vom Unwetter unterbrochen.

Außerdem haben die deutschen Bauern derzeit nicht mit der Verwüstung ihrer Felder zu rechnen. Denn in Deutschland sind die Böden nach regenreichen Tagen gut mit Wasser getränkt.