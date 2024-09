Von Euronews mit AP

Die Mitglieder des internationalen Gerichtshofs sind verpflichtet, Verdächtige in Haft zu nehmen, wenn ein Haftbefehl ausgestellt wurde, aber der Gerichtshof verfügt über keinen Vollstreckungsmechanismus.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Montag zu seinem ersten Besuch in einem Mitgliedsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in der Mongolei eingetroffen.

Obwohl die EU, der IStGH und die Ukraine seine Verhaftung gefordert hatten, wurde Putin stattdessen auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Ulan Bator von Außenminister Batmunkh Battsetseg herzlich empfangen.

Es war jedoch nicht klar, warum der Präsident der Mongolei, Ukhnaa Khurelsukh, nicht anwesend war, um ihn persönlich zu begrüßen. Es schien eine Art diplomatische Brüskierung zu sein.

Der offizielle Besuch findet vor dem Hintergrund eines internationalen Haftbefehls statt, der vor fast 18 Monaten wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine gegen ihn erlassen wurde.

Putin und Khurelsukh werden am Dienstag an einer Zeremonie zum Gedenken an den Sieg sowjetischer und mongolischer Truppen über die japanische Armee im Jahr 1939 teilnehmen, die die Kontrolle über die Mandschurei im Nordosten Chinas übernommen hatte.

Tausende Soldaten starben in den monatelangen Kämpfen um den Grenzverlauf zwischen der Mandschurei und der Mongolei.

Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 war die Mongolei ein sowjetischer Satellitenstaat.

EU und Ukraine fordern die Verhaftung Putins

Die Ukraine hat die Mongolei aufgefordert, Putin zu verhaften und an das Gericht in Den Haag auszuliefern. Das Kiewer Außenministerium erklärte, es "hoffe, dass die mongolische Regierung die Tatsache erkennt, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist".

Auch die Europäische Kommission hat die Mongolei aufgefordert, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof nachzukommen und Wladimir Putin in Haft zu nehmen.

"Die Mongolei ist seit 2002 Vertragsstaat des Römischen Statuts des IStGH und hat die damit verbundenen rechtlichen Verpflichtungen. Wir haben über unsere Delegation in der Mongolei unsere Besorgnis über den Besuch geäußert und unsere Position gegenüber dem IStGH klar zum Ausdruck gebracht", sagte eine Sprecherin der Kommission am Montag und bezog sich dabei auf den Vertrag, der dem Gericht zugrunde liegt.

"Die EU unterstützt die Ermittlungen des Anklägers des IStGH in der Ukraine, und wir fordern die Zusammenarbeit aller Staatsparteien", fügte die Sprecherin hinzu.

Ein Sprecher Putins sagte letzte Woche, der Kreml sei über den Besuch nicht beunruhigt.

Die Mitglieder des internationalen Gerichtshofs sind verpflichtet, Verdächtige festzunehmen, wenn ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Der Gerichtshof verfügt über keinen Vollstreckungsmechanismus.

Haftbefehl gegen Putin wegen Kindesentführungen

Der IStGH hat Putin beschuldigt, für die Entführung von Kindern aus der Ukraine verantwortlich zu sein.

Seit der Ausstellung des Haftbefehls im März 2023 ist Putin nicht mehr in die Mitgliedsstaaten des IStGH gereist. Obwohl der russische Staatschef wegen des Einmarsches in der Ukraine international isoliert ist, hat er im vergangenen Monat Nordkorea und Vietnam besucht und war im vergangenen Jahr auch zweimal in China.

Im vergangenen Jahr ließ er jedoch ein Gipfeltreffen des BRICS-Blocks der Entwicklungsländer in Südafrika ausfallen.

Stattdessen nahm er per Videoschaltung an dem Treffen in Johannesburg teil, nachdem die südafrikanische Regierung sich gegen seine Teilnahme an dem BRICS-Gipfel ausgesprochen hatte, zu dem auch China und andere Schwellenländer gehören.

Südafrika hatte sich monatelang bei Moskau dafür eingesetzt, dass Putin nicht teilnimmt, um diplomatische Konsequenzen zu vermeiden, da das Land Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist und schließlich bekannt gegeben, dass die Länder eine "gegenseitige Vereinbarung" getroffen haben, wonach Putin nicht persönlich an einem Treffen teilnimmt.

Der Kreml und die Zuständigkeit des IStGH

Russland ist keine Vertragspartei des Römischen Statuts und als solche hat der Kreml den Haftbefehl des IStGH gegen Putin als "null und nichtig" zurückgewiesen.

Die Entscheidung Armeniens, dem IStGH beizutreten, trug im vergangenen Jahr zu den wachsenden Spannungen zwischen Moskau und Eriwan bei. Armenische Beamte versicherten Russland jedoch schnell, dass Putin nicht verhaftet würde, wenn er das Land betreten würde.

Der Sprecher des IStGH, Fadi El Abdallah, betonte am Freitag in einer Erklärung, dass die Mongolei "ein Vertragsstaat des Römischen Statuts des IStGH" sei und somit die Verpflichtung habe, mit dem Gericht zusammenzuarbeiten.

"Der IStGH ist auf seine Vertragsstaaten und andere Partner angewiesen, um seine Entscheidungen zu vollstrecken, auch in Bezug auf Haftbefehle", sagte der Beamte und fügte hinzu: "Im Falle einer mangelnden Zusammenarbeit können die Richter eine entsprechende Feststellung treffen und die Versammlung der Vertragsstaaten davon in Kenntnis setzen.

Es ist dann Sache der Versammlung, die ihr angemessen erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen." Aus der Erklärung ging nicht klar hervor, um welche Art von Maßnahmen es sich dabei handeln würde.

Die Mongolei, ein dünn besiedeltes Land zwischen Russland und China, ist in Bezug auf Treibstoff und Elektrizität stark von Russland abhängig und in Bezug auf Investitionen in seine Bergbauindustrie von China.

Die Mongolei gehörte zu den 94 Ländern, die im Juni eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten, in der sie ihre "unerschütterliche Unterstützung" für den Internationalen Strafgerichtshof erklärten, nachdem Ankläger Karim Khan wegen der Beantragung von Haftbefehlen gegen zwei israelische Amtsträger, darunter der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, und drei Hamas-Führer in die Kritik geraten war.

Einer der amtierenden IStGH-Richter, Erdenebalsuren Damdin, stammt aus der Mongolei.