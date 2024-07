Wolfsjunge in Vallorbe, Schweiz, 2009. Die Populationen in vielen Teilen Europas sind in den letzten Jahren gewachsen. - Copyright DOMINIC FAVRE/2009 AP

Wolfsjunge in Vallorbe, Schweiz, 2009. Die Populationen in vielen Teilen Europas sind in den letzten Jahren gewachsen. - Copyright DOMINIC FAVRE/2009 AP

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Der streng geschützte Status der europäischen Wölfe wurde diesen Monat in zwei Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg bestätigt. Die politische Rechte will die wachsende Population für die Jagd freigeben.