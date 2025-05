COP29: Konkreter Klimaschutz auf regionaler Ebene tut Not

WERBUNG

Angesichts der jüngsten Überschwemmungen in Spanien wird die Rolle der Regionalregierungen bei der Bewältigung von Klima-Katastrophen kritisch unter die Lupe genommen.

Auf der COP29 in Aserbaidschan fordern führende Politiker Europas mehr Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel, weil sie erkennen, dass nichts, von der konkreten Infrastruktur bis hin zu Notfallmanagementsystemen, für die Zukunft gerüstet ist.

Der Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen, Vasco Cordeiro: "Im Laufe der Jahre wurden Entscheidungen getroffen, die zu dem Zeitpunkt natürlich richtig erschienen, aber letztendlich auch Folgen hatten. Und dazu ist es dann in Valencia gekommen, genauso wie in einer Reihe anderer Orte, die von Überschwemmungen, Waldbränden und Dürre betroffen sind“.

Investitionen in die Bewirtschaftung von Wasserläufen sind ein Beispiel für die Art von proaktiven Investitionen, die sich in Zukunft wirklich auszahlen könnten, sagt der Präsident der Region Bratislava, Juraj Droba: "Man muss sich wirklich sehr gut überlegen, wie man das begrenzte Geld, das man hat, ausgibt. In meiner Region hat es sich bewährt, kleine Dämme in den Hügeln zu bauen, die die Flüsse so leiten, dass sie keinen Schaden mehr anrichten, wie sie es vorher getan hatten. Ich denke, das ist etwas, das nicht allzu viel kostet. Man kann das unter normalen Wetterverhältnissen umsetzen und ist dann viel besser vorbereitet."

Es gibt viele Stimmen, die auf der COP29 um Aufmerksamkeit buhlen. Bürgermeister, Stadtoberhäupter und Regionalräte dringen darauf, angehört zu werden, weil sie in Sachen Klimawandel an vorderster Front stehen. Und wenn die Dinge schief gehen, bekommen sie die negativen Konsequenzen als Erste zu spüren.