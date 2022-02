"Crazy: Wahnsinn in der zeitgenössischen Kunst" Im "Chiostro del Bramante" in Rom stellen über 20 internationale Künstler:innen ihre unterschiedlichen Darstellungen und Wahrnehmungen der Realität in der zeitgenössischen Kunst aus.

Im "Musée de la BD" in Brüssel widmet sich eine Ausstellung dem großen Comic-Autor René Goscinny. Präsentiert werden rund 200 unveröffentlichte oder seltene Werke des legendären Asterix-Texters.

"Human, all too human" ist eine Ausstellung der iranischen Künstlerin Arita Shahrzad im spanischen Las Palmas.

Das Projekt mit philosophischen und poetischen Anklängen zeigt die Forschungsarbeit, die Shahrzad zusammen mit Künstlerkolleg:innen im Iran entwickelt hat.