Russlands Krieg in der Ukraine hat die Mitglieder des ukrainischen Kammerorchesters inmitten einer Konzerttournee durch Italien überrascht. An eine Rückreise nach Hause ist derzeit nicht zu denken.

Deswegen hat das Ensemble beschlossen, weiterhin aufzutreten, um für ihre Lieben und den Frieden in der Ukraine zu spielen. Violinist Anatolii Vasylkivskyi sagt: "Wir sind alle sehr betroffen. Es ist sehr schwierig, in dieser Stimmung zu spielen. Wir wollen unsere Konzerte der Ukraine, den ukrainischen Streitkräften und all den Menschen widmen, die sich in dieser Situation befinden. Wir wollen unser Volk unterstützen, unsere Aufgabe ist die Kultur."

Auch in Russland zeigen sich Kunst- und Kulturschaffende solidarisch unter anderem mit einem offenen Brief gegen den Krieg Ukraine.

Der Franzose Laurent Hilaire, Ballettdirektor am Stanislawski-Musiktheater in Moskau, gab am Sonntag "angesichts der geopolitischen Situation" seinen Rücktritt bekannt.

Bereits einen Tag nach Beginn des Krieges hatte der künstlerische Leiter des Majakowski-Theaters, Mindaugas Karbauskis kündigt.

Am berühmten Bolschoi musste die Premiere des Balletts "Kunst der Fuge" verschoben werden, weil der Choreograph Alexej Ratmanski das Land verlassen hat.

Auch die jangjährige Di­rek­torin des Moskauer Meyerhold-Zentrums Elena Kovalskaya trat zurück. "Man kann nicht für einen Mörder arbeiten und von ihm bezahlt werden", schrieb sie auf Facebook.

Aber es gibt auch Musik-Koryphäen, die sich nicht von Putin abkehren wollen. Dem Star-Dirigenten Valery Gergiev wurde deswegen in Mailand ein Ultimatum gestellt. Entweder, er distanziere sich von Putins Krieg in der Ukraine oder die Zusammenarbeit mit der Scala werde beendet. Ähnliche Forderungen gab es auch von den Münchner Philharmonikern, deren Musikdirektor Gergiev ist. Die New Yorker Carnegie Hall sagte ein geplantes Gastspiel ab.