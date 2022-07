Rendezvous: diekulturellen Highlights in Europa

Im Mucem-Museum in Marseille vereint die Ausstellung "Pharaos Superstars" mehr als 300 Stücke aus den größten europäischen Sammlungen, um zwischen Geschichte und Legenden die Königinnen und Könige des alten Ägypten hervorzuheben.

Während einige zu wahren Ikonen geworden sind, wie Kleopatra oder Tutanchamun, sind andere völlig in Vergessenheit geraten zu entdecken. Frédéric Mougenot ist der Kurator der Ausstelllung in Marseille. Er erklärt, dass das mit den Bildern und Texten zu tun hat, die vorhanden sind. "Wenn einige Pharaonen heute sehr bekannt sind, während andere, die lange Zeit bekannt waren und an die man sich erinnerte, verschwunden sind, hat das mit dem Material, das uns zur Verfügung steht, um sie kennenzulernen. Und auch mit unseren eigenen Werten, die sich je nach Jahrhunderten ändern, betont Frédéric Mougenot.

Das MUCEM Museum bietet eine fantastische Reise durch 5000 Jahre, um die ersten Superstars der Menschheit zu entdecken.

Raffaels gesamte Bandbreite erleben

Mit Leihgaben aus dem Vatikan, dem Louvre und anderen bedeutenden europäischen Museen bietet diese Ausstellung in London den Besuchern die Gelegenheit, die gesamte Bandbreite von Raffaels Kreativität zu erleben.

Die Besucher können sich bis Juli ein Bild von seiner Arbeit in Architektur und Peosie machen sowie seine Entwürfe für Skulpturen, Wandteppiche und Drucke betrachten.

Kunst über die Zukunft

Die große neue MAXXI-Ausstellung in Rom bietet einen innovativen Rundgang, der Installationen von 15 internationalen Künstlern zusammenbringt - darunter Schlüsselwerke aus der MAXXI-Sammlung selbst und andere, die für diesen Anlass in Auftrag gegeben wurden.

Inspiriert von der Zeit in der wir leben - voller Unsicherheiten und Herausforderungen, aber auch vielfältiger menschlicher und technologischer Möglichkeiten für große Entwicklungen und Vorstöße in die Zukunft.