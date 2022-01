Rendez-vous: Gustave Flauberts "Salammbô" als Experiment

Maurizio Cattelan

Der italienische Künstler Maurizio Cattelan, der in New York lebt, präsentiert in Mailand eine Ausstellung zum Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September 2001.

"Breath Ghosts Blind" ist der Titel und sie entfaltet sich in drei Akten, eine Arbeit "über den Schmerz und seine soziale Dimension", so der Künstler.

In occasione della mostra Breath Ghosts Blind di Maurizio Cattelan al Pirelli @hangarbicocca, l’orchestra sinfonica @laVerdiMilano si fa interprete di Fragile: un concerto in tre atti diretto dal maestro Ruben Jais in onda su Sky Arte lunedì alle 21.15!https://t.co/gCL9uspyQr — skyarte (@SkyArte) December 16, 2021

Die Idee eines Gedenkturms war mit dem Guggenheim Museum diskutiert worden, galt aber als "zu emotional aufgeladen" für New York.

Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne

Der Schweizer Maler des Symbolismus und des Jugendstils Ferdinand Hodler wird in Berlin mit einer Ausstellung geehrt: "Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne". Die Berlinische Galerie zeigt 50 seiner Gemälde.

Hodler gilt heute neben Cézanne, Vincent van Gogh und Edvard Munch als Schlüsselfigur der modernen Kunst.

Flauberts "Salammbô"

Rund um Gustave Flauberts Klassiker "Salammbô" präsentiert das MUCEM in Marseille, das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers, eine höchst originelle Ausstellung: "Salammbô, Fureur! Passion! Éléphants!"

[#Concours#TF1EtVous] Tentez de gagner des invitations pour découvrir l’exposition inédite « Salammbô, Fureur ! Passion ! Elephants ! » inspirée de l’œuvre éponyme de Gustave Flaubert, jusqu’au 7 février 2022 au @Mucem à Marseille ➡️https://t.co/JJE4MZD2ZIpic.twitter.com/mi1HGXXWyB — HISTOIRE TV (@histoiretv) December 20, 2021

Die historischen und archäologischen Elemente, die den Autor inspirierten, mischen sich mit Gemälden, Comics und Filmen, die die Exotik und Erotik des Romans aufgreifen.

Die Ausstellung geht dann nach Tunis, in der Nähe des antiken Karthago, das Flauberts Roman inspirierte.