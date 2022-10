Rendez-vous: Der europäische Kulturwegweiser

Die Pariser Philharmonie feiert das künstlerische Schaffen des Musikers Fela Kuti. Ausstellungsstücke, Videos und vor allem ganz viele Klänge und Töne des 1997 verstorbenen Nigerianers werden aufgeboten. Kuti bediente sich unter anderem der Musik des Yoruba-Volkes, fügte Bauteile aus Jazz und Funk hinaus. Daraus entstanden Klänge, die er unter die Überschrift Afrobeat stellte.

Surrealismus in Potsdam

Welche Rolle spielen Magie und Mythos im Surrealismus? Dieser Frage geht das Museum Barberini in Potsdam nach. Die Ausstellung umfasst Werke von Größen wie Salvador Dalí, Leonora Carrington oder Max Ernst. Abgebildet wird der Zeitraum 1914 bis 1987.

Das Guggenheim-Museum in Bilbao feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Das von Frank Gehry entworfene und 1997 eröffnete Gebäude an sich ist bereits ein Kunstwerk. Im Inneren sind 9000 Quadratmeter für Ausstellungen bestimmt, das Jubiläumsjahr stellte das Guggenheim-Museum unter den Leitspruch „Die Kunst inspiriert die Zukunft“.