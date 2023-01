Kunst vom Feinsten: Cézanne, Van Gogh und Meister der ukrainischen Avantgarde

Lust auf ganz große Kunst? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse mit unseren aktuellen Kulturtipps in dieser Woche.

Zuallererst wäre da die große Cézanne-Ausstellung in Londoner Tate Modern. Dem Museum ist es gelungen, 80 Gemälde, darunter viele seiner Meisterwerke zusammen zu tragen. Cézanne gilt als Wegbereiter der Moderne - das Bindeglied zwischen Impressionismus und abstrakter Kunst,

"Mit einem Apfel werde ich Paris in Staunen versetzen", sagte Cezanne einst, verließ seine Heimat Aix-en-Provence in den 20er-Jahren und ging in die französische Hauptstadt.

Seine Stillleben, Landschaften und Bilder von Badenden sollten Generationen von Künstlern beeinflussen und dazu zu bewegen, die Regeln zu brechen, allen voran Pablo Picasso, der ihn als "unser aller Vater" bezeichnete. Zu sehen ist "Cézanne" bis zum 12. März in London.

Weiter geht es mit einem anderen Künstlergenie: Vincent Van Gogh. Eine umfangreiche Werkschau im Palazzo Bonaparte in Rom umfasst rund 50 Meisterwerke des niederländischen Malers.

Die Retrospektive anlässlich des 170. Geburtstages des Künstlers im kommenden März folgt seinem künstlerischen Werdegang und seinen verschiedenen Standorten - von der niederländischen Periode über die Zeit der Provence bis nach Paris.

Ein Kunstleckerbissen - zu sehen bis zum 26. März in Rom.

Zum Schluss empfehlen wir noch einen Abstecher nach Madrid, in die herausragende Ausstellung; "Im Auge des Sturms. Avantgarde in der Ukraine 1900-1930".

Die Bilder wurden unter gefährlichen Umständen mit einem Spezialkonvoi von Kiew nach Spanien gebracht.

Viele waren noch nie außerhalb der Ukraine zu sehen.

Die chronologisch aufgebaute Schau im im Thyssen-Bornemisza-Museum umfasst die Werke der wichtigsten Vertreter der ukrainischen Avantgarde. Noch bis zum 30. April in Madrid